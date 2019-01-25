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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Силкин: ошибка Лунева? Обычно такие ляпы надолго остаются в голове
Известный российский тренер Сергей Силкин прокомментировал ошибку голкипера "Зенита" Андрея Лунёва в матче Кубка "Матч Премьер" против "Локомотива" (1:3).
Напомним, вратарь не удержал мяч в руках, после чего тот залетел в ворота.
"Подобные ошибки даже на тренировках очень неприятны для любого вратаря, они сильно бьют по психике. Такие ляпы обычно надолго остаются в голове. Только время покажет, насколько болезненной эта оплошность станет для Лунёва. Если говорить о самом матче, то сейчас идет подготовка к сезону и рано делать какие-либо выводы", - цитируют специалиста "Известия".
Напомним, вратарь не удержал мяч в руках, после чего тот залетел в ворота.
"Подобные ошибки даже на тренировках очень неприятны для любого вратаря, они сильно бьют по психике. Такие ляпы обычно надолго остаются в голове. Только время покажет, насколько болезненной эта оплошность станет для Лунёва. Если говорить о самом матче, то сейчас идет подготовка к сезону и рано делать какие-либо выводы", - цитируют специалиста "Известия".
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