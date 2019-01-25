Новости партнеров

Сергей Силкин: ошибка Лунева? Обычно такие ляпы надолго остаются в голове

Известный российский тренер Сергей Силкин прокомментировал ошибку голкипера "Зенита" Андрея Лунёва в матче Кубка "Матч Премьер" против "Локомотива" (1:3).

Напомним, вратарь не удержал мяч в руках, после чего тот залетел в ворота.

"Подобные ошибки даже на тренировках очень неприятны для любого вратаря, они сильно бьют по психике. Такие ляпы обычно надолго остаются в голове. Только время покажет, насколько болезненной эта оплошность станет для Лунёва. Если говорить о самом матче, то сейчас идет подготовка к сезону и рано делать какие-либо выводы", - цитируют специалиста "Известия".
Сегодня, 10:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.