Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Зенит (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
Спартак (Россия)
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
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Леонид Федун: даже товарищеская игра с "Зенитом" интереснее, чем АПЛ
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что для него даже товарищеские матчи с "Зенитом" интереснее, чем матчи английской премьер-лиги.
"Ребята очень довольны тем, как организован турнир. Понятно, что любая игра с "Зенитом" – топ-игра, хоть это и товарищеский матч. Уверен, что сегодня мы увидим настоящую борьбу. Фактически, это будет два матча: один тайм сыграют одни команды, во втором – другие. Я рад, что был организован подобный турнир, потому что у меня ностальгия по аналогичному турниру, проходившему в Израиле много лет назад. В межсезонье есть дефицит футбольных зрелищ, можно смотреть АПЛ, конечно, но такие игры гораздо интереснее", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
"Ребята очень довольны тем, как организован турнир. Понятно, что любая игра с "Зенитом" – топ-игра, хоть это и товарищеский матч. Уверен, что сегодня мы увидим настоящую борьбу. Фактически, это будет два матча: один тайм сыграют одни команды, во втором – другие. Я рад, что был организован подобный турнир, потому что у меня ностальгия по аналогичному турниру, проходившему в Израиле много лет назад. В межсезонье есть дефицит футбольных зрелищ, можно смотреть АПЛ, конечно, но такие игры гораздо интереснее", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
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