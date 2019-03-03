РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Спартак (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Анжи0 - 308.12.18Спартак

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Леонид Федун: даже товарищеская игра с "Зенитом" интереснее, чем АПЛ

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что для него даже товарищеские матчи с "Зенитом" интереснее, чем матчи английской премьер-лиги.

"Ребята очень довольны тем, как организован турнир. Понятно, что любая игра с "Зенитом" – топ-игра, хоть это и товарищеский матч. Уверен, что сегодня мы увидим настоящую борьбу. Фактически, это будет два матча: один тайм сыграют одни команды, во втором – другие. Я рад, что был организован подобный турнир, потому что у меня ностальгия по аналогичному турниру, проходившему в Израиле много лет назад. В межсезонье есть дефицит футбольных зрелищ, можно смотреть АПЛ, конечно, но такие игры гораздо интереснее", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
Теги: Федун Зенит Спартак
Сегодня, 18:12
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(3)
#9  kieinen   (Сегодня, 18:57)
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online

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Регистрация: 25.01.2019 [жалоба]
#8  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:56)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gor68
Интересно, в Катаре вообще в курсе, что у них проходит турнир с участием ведущих команд РПЛ? А ведь какая была возможность для рекламы нашей Лиги в стране - хозяйке Чемпионата мира!

Погонщикам верблюдов по барабану.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#7  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 18:53)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну да, особенно учитывая антураж нового турнира. Игры проходят на каких-то тренировочных полях, без болельщиков... "Товарняк" - он и есть "товарняк", только с красивым названием. Интересно, в Катаре вообще в курсе, что у них проходит турнир с участием ведущих команд РПЛ? А ведь какая была возможность для рекламы нашей Лиги в стране - хозяйке Чемпионата мира! Делать только надо было всё не так, а по-человечески. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#6  Сыч  Вологда (Сегодня, 18:38)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Хитрый Лис,
Согласен. Так же АПЛ. по "барабану"
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:36)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Volodia379
Это называется псевдо патриотизм или иначе идиотизм!

Мне лично АПЛ по барабану, и дело не в патриотизме, а в том что там не за кого болеть. А футбол без элемента переживания не футбол.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  IvankoDrago  Колыма (Сегодня, 18:29)
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online
Болеет за:
КАМАЗ
жаль конечно Каррера выиграл чемпионат,
больных во всю голову еше вагон и маленькая тележка
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#3  Volodia379   (Сегодня, 18:21)
  • 0
  •  (4)
online

Это называется псевдо патриотизм или иначе идиотизм! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#2  .дон Федун   (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот его уровень понятия футбола, а я всё на что-то надеюсь. Ладно хоть денег дает.


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Без Федуна Спартак пыль придорожная
Регистрация: 16.01.2019 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 18:18)
  • +2
  •  (6)

Тупой и еще тупее.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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