Леонид Федун: когда играют "Зенит" и "Спартак" – искры из-под бутс летят

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" поделился своими мыслями о предстоящей игре.– Тренировочная игра, абсолютно. Нам предстоит тренировочная игра.– Естественно, когда такие команды собираются, всегда летят искры из-под бутс. Ребята будут стараться, спортсмены амбициозные, но есть и определенный релакс, ведь результат не довлеет – ни премиальных, ни штрафов.– Поздравил с рождением ребенка Педро Рошу.– На русском, они по-русски понимают. А я по-португальски не говорю.