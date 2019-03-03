Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
Спартак (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
Зенит (Россия)
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
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Леонид Федун: когда играют "Зенит" и "Спартак" – искры из-под бутс летят
Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" поделился своими мыслями о предстоящей игре.
– Как настрой?
– Тренировочная игра, абсолютно. Нам предстоит тренировочная игра.
– А команды вроде бы слишком серьезно относятся к этим играм.
– Естественно, когда такие команды собираются, всегда летят искры из-под бутс. Ребята будут стараться, спортсмены амбициозные, но есть и определенный релакс, ведь результат не довлеет – ни премиальных, ни штрафов.
– Вы общались сейчас с Педро Рошей, Луизом Адриану и Айртоном. Что сказали им?
– Поздравил с рождением ребенка Педро Рошу.
– На каком языке?
– На русском, они по-русски понимают. А я по-португальски не говорю.
"Спорт-Экспресс"
– Как настрой?
– Тренировочная игра, абсолютно. Нам предстоит тренировочная игра.
– А команды вроде бы слишком серьезно относятся к этим играм.
– Естественно, когда такие команды собираются, всегда летят искры из-под бутс. Ребята будут стараться, спортсмены амбициозные, но есть и определенный релакс, ведь результат не довлеет – ни премиальных, ни штрафов.
– Вы общались сейчас с Педро Рошей, Луизом Адриану и Айртоном. Что сказали им?
– Поздравил с рождением ребенка Педро Рошу.
– На каком языке?
– На русском, они по-русски понимают. А я по-португальски не говорю.
"Спорт-Экспресс"
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