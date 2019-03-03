РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Зенит (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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Леонид Федун: когда играют "Зенит" и "Спартак" – искры из-под бутс летят

Владелец "Спартака" Леонид Федун перед матчем 2-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" поделился своими мыслями о предстоящей игре.

– Как настрой?

– Тренировочная игра, абсолютно. Нам предстоит тренировочная игра.

– А команды вроде бы слишком серьезно относятся к этим играм.

– Естественно, когда такие команды собираются, всегда летят искры из-под бутс. Ребята будут стараться, спортсмены амбициозные, но есть и определенный релакс, ведь результат не довлеет – ни премиальных, ни штрафов.

– Вы общались сейчас с Педро Рошей, Луизом Адриану и Айртоном. Что сказали им?

– Поздравил с рождением ребенка Педро Рошу.

– На каком языке?

– На русском, они по-русски понимают. А я по-португальски не говорю.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Федун Спартак Зенит
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