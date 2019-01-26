РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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"Балтику" пополнит полузащитник "Зенита-2" Иванов

По информации Sport24, "Балтика" арендует 22-летнего полузащитника "Зенита-2" Сергея Иванова.

Футболист в этом сезоне ФНЛ принял участие в 21 матче за вторую команду питерцев и забил 1 гол.
Теги: Балтика ФНЛ
Сегодня, 09:26
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