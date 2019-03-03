Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Ярослав Ракицкий: я очень счастливый прямо сейчас

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий прокомментировал переход в "Зенит".

– Ярослав, вы – игрок петербургского "Зенита". Что чувствуете прямо сейчас?

– Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду – "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.

– В 2007 году из "Шахтера" в "Зенит" перешел Анатолий Тимощук, который сейчас работает в штабе Сергея Семака. Главным тренером "Зенита" был Мирча Луческу, долгое время работавший в Донецке. Советовались с ними по поводу перехода?

– С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что "Зенит" – команда очень высокого уровня, что здесь – шикарные условия, стадион и все остальное.

– Уже решили, под каким номером будете выступать?

– Да. Мне повезло, что в "Зените" свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.

ФК "Зенит"
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер Тимощук Луческу
Сегодня, 22:39
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#5  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:23)
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online

Цитата: CSKA085
если не ошибаюсь, у него отец в России живет

В СПб. Уже больше 20 лет


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#4  CSKA085  Москва (Сегодня, 23:14)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Shekel
Укропы его люто ненавидели за то что щеневмерлу не поет и не держит руку на сердце во время ее исполнения. Хотел бы глянуть на полыхание кастрюль, если бы в первом матче в чемпионате РФ во время исполнения гимна он бы положил руку на сердце и запел в голос гимн России

если не ошибаюсь, у него отец в России живет
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#3  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:56)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Малафеев жжёт
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#2  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:56)
  • +4
  •  (8)
online

Укропы его люто ненавидели за то что щеневмерлу не поет и не держит руку на сердце во время ее исполнения. Хотел бы глянуть на полыхание кастрюль, если бы в первом матче в чемпионате РФ во время исполнения гимна он бы положил руку на сердце и запел в голос гимн России


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 22:52)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Велкам и удачи


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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