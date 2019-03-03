Ярослав Ракицкий: я очень счастливый прямо сейчас

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий прокомментировал переход в "Зенит".– Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду – "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.– С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что "Зенит" – команда очень высокого уровня, что здесь – шикарные условия, стадион и все остальное.– Да. Мне повезло, что в "Зените" свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.