Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Агент: Фернандеш продолжает вести переговоры с "Галатасараем"

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис отметил, что "Галатасарай" рассчитывает подписать полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша.

"Галатасарай" проявляет очень сильный интерес к Фернандешу. Клуб встречался с представителями игрока, переговоры идут. Но чем они закончатся — перейдет ли португалец в турецкий клуб сейчас или летом как свободный агент — никто не знает", - цитирует агента Sport24.

Контракт 32-летнего португальского футболиста с железнодорожниками истекает летом 2019 года.
Теги: Фернандеш Локомотив Галатасарай
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