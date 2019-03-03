Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Ринат Билялетдинов: Паредес не оставил в России звёздного следа, его забудут

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился мнением о грядущем трансфере полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса в "ПСЖ".

"Паредес - добротный футболист, но он не является незаменимым для "Зенита". Аргентинец не оставил в России звёздного следа, и его быстро забудут. Он не смог заявить о себе, как это делали в своё время Халк или Вагнер Лав. Игрока такого уровня можно найти и среди российских футболистов. Так что не стоит переоценивать значимость его потери", - цитируют Билялетдинова "Известия".

Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов. Аргентинец подпишет с клубом контракт на 4,5 года.
Теги: Билялетдинов Р. Паредес Зенит
Сегодня, 04:16
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 05:23)
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Болеет за:
«Локомотив»
Если только грязью и провокациями и запомнится.
Не знаю кто ему сказал, что он звезда, но играл он скорее как обычный костоломный аргентинец которых у себя на родине кличут "скотиной".


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Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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