Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Сергей Фурсенко: трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал продажу полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ.

"Я не буду сравнивать эту сделку с продажей Халка и Витселя, но определенно это одна из самых успешных сделок в истории "Зенита". Трансферное окно для нас еще далеко не закрыто, особенно на российском рынке", - цитирует Фурсенко ТАСС.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 47 млн евро.
Теги: Паредес ПСЖ Фурсенко Зенит
Сегодня, 14:16
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#5  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:46)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кого ты на российском рынке хочешь купить?!.... Или какого-нибудь игрока из ФНЛ?!

Ну, вообще-то уважаемому господину хочется ответить, что не все игроки с пелёнок играют в Барселонах и Реалах, и игроки берутся, извините, не из воздуха... многие перед приглашением в премьер-лиги проходят как раз через горнило низших лиг... это нормально. Просто селекционеру важно рассмотреть парня с правильными способностями, которыйещё будет расти и раскрываться...

Лучший пример - селекция и подход ЦСКА...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#4  safonas   (Сегодня, 15:35)
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Цитата: жася
А Парадеса вроде брал Костя Сарсания вот был человек со взгладами в будующее брали за 19лямов а продали в 2 раза дороже СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ КОНСТАНТИНУ

после Кости у вас какой-то звездец творится


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:33)
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Болеет за:
«Зенит»
снова на российском рынке...
Ты дебил или нет?! Кого ты на российском рынке хочешь купить?!
Кудряшева чтоли? Или какого-нибудь игрока из ФНЛ?!
За.е.бали уже!!!!
Продают сильных игроков за 50- 60 лямов и покупают пачками всякое говн*!!!
Когда уже будут топовые игроки!? Сцука!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:16)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А Парадеса вроде брал Костя Сарсания вот был человек со взгладами в будующее брали за 19лямов а продали в 2 раза дороже СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ КОНСТАНТИНУ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:19)
  • +1
  •  (9)

Продажа Паредеса - самая успешная сделка в истории Зенита. Респект менеджменту


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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