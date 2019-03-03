Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Сергей Прядкин: Ракицкий очень качественный игрок

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в "Зенит".

"Ракицкий - очень качественный и сильный игрок, который поспособствует усилению "Зенита". Если тренерский штаб и селекционная служба петербургского клуба посчитала, что этот игрок усилит команду, то, безусловно, он станет качественным усилением для них. Ракицкий - тот игрок, на которого стоит обратить внимание", - цитируют Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Зенит Ракицкий
Сегодня, 15:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  arbetr27  Санк-Петербург (Сегодня, 15:42)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Этому господину так понравилось рулить РФС, что он забыл об основных своих обязанностях и, КАК ОБЫЧНО, остаток календаря с точными датами и временем проведения матчей, представит за неделю до возобновления ЧР. Придет Дюков в РФС и сразу нужно собирать собрание РПЛ, что бы этого другана Гинера, нагнать из футбола российского - пусть идет в свою любимую Украину и там создает УКРОПы, переворачивает сезоны с ног на голову...ДОСТАЛ УЖЕ !!!
Регистрация: 12.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.