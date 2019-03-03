Фурсенко - о Ракицком: это очень сильный футболист, левоногий. Мы как раз такого искали

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого."Ракицкий – очень сильный футболист, он находится в хороших физических кондициях. У него рабочая левая нога, что является для нас существенным, мы искали именно левоногого игрока.Сначала он играл в полузащите, потом стал играть левого центрального защитника. Он очень хорошо выходит в атаку, у него хороший длинный пас. Он универсален, очень много преимуществ, поэтому мы остановили свой выбор на нем.Честно сказать, он еще полгода назад был в листе игроков, которых мы рассматривали", – сказал Фурсенко.