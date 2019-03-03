Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

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Зенит10.03.19Уфа
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Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Фурсенко - о Ракицком: это очень сильный футболист, левоногий. Мы как раз такого искали

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко поделился мнением о переходе защитника Ярослава Ракицкого.

"Ракицкий – очень сильный футболист, он находится в хороших физических кондициях. У него рабочая левая нога, что является для нас существенным, мы искали именно левоногого игрока.

Сначала он играл в полузащите, потом стал играть левого центрального защитника. Он очень хорошо выходит в атаку, у него хороший длинный пас. Он универсален, очень много преимуществ, поэтому мы остановили свой выбор на нем.

Честно сказать, он еще полгода назад был в листе игроков, которых мы рассматривали", – сказал Фурсенко.

ТАСС
Теги: Фурсенко Ракицкий Зенит
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:56)
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Набиулин и Жирков на лавку .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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