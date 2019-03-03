Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Агент: предложение "Галатасарая" по Зе Луишу "Спартаку" не нравится

Мануэль Пирес, агент нападающего "Спартака" Зе Луиша, подтвердил интерес к его подопечному со стороны "Галатасарая".

"Галатасарай" действительно хочет пополнить состав Зе Луишем, но "Спартак" не готов отпускать своего нападающего. Руководство клуба приняло решение, что у них есть три футболиста, которых они не продадут, – это Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Возможно, позже какой-то китайский клуб сделает более выгодное предложение, которое "Спартак" примет, но предложение "Галатасарая" им не нравится", - цитирует Пиреса "Чемпионат.сом".
Теги: Галатасарай Зе Луиш Спартак
Сегодня, 18:53
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(1)
#4  ШаХерезада   (Сегодня, 19:09)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бида! Поносный Зенит
Бибизян теперь загрустит.

Не, бибизян у вас не один - только украинских бандерлогов у вас два - тимащук и ракообразный. И вокруг - такие же бандерлоги, только северные. Все как в привычной ему кастрюльной вольере. Сейчас на Позор-арену сводят, увидев сортир, вообще в экстаз впадет с любимым воплем всех скакуасов - сортряку драй поляку!


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:05)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бибизян теперь загрустит.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  ШаХерезада   (Сегодня, 19:03)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
За такие бабки возьмите себе Кокорина. Заодно поучится у вас в дерьмо нырять


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 18:58)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Логично.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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