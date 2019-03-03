Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Аяз Гулиев - о различиях между футболом Карпина и Кононова

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев, ранее выступавший за "Ростов", заявил, что футбол главного тренера красно-белых Олега Кононова ориентирован на контроль мяча.

22-летний хавбек добавил, что для его команды было принципиально выиграть "Фонбет Кубкок Матч Премьер". "Спартак" в заключительной игре победил "Локомотив" (4:0).

"В первом тайме тоже хорошо играли: и результат, и сама организация. Во втором тайме самое главное было не расслабиться. Вышли с настроем, что надо еще добавить.

Карпин и Кононов? У них совсем разные схемы. Здесь больше на контроль ориентация, а там скорее оборонительный футбол. Мне везде хорошо.

Коллектив для меня не оказался новым. Я и так почти всех знал. Будто не уезжал. Мы и до турнира говорили, что надо принципиально выигрывать", - сказал Гулиев в эфире канала "Матч ТВ".
Теги: Гулиев Карпин Кононов Спартак
Вчера, 23:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.