Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Денис Глушаков: большие победы впереди!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в своем инстаграме пост, посвященный заключительному матчу "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (4:0).

"Всех с победой в Кубке. Это наша общая маленькая победа, красно-белые. Большие победы впереди!" - написал Глушаков.



"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 10:23
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#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Конечно,осталось только 16 лет подождать.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  Stilet   (Сегодня, 10:49)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Amirovich
Шлюшаков Дон Дон

а спартак - команда "дондонов" smile
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#1  Amirovich   (Сегодня, 10:43)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Шлюшаков Дон Дон =) Оле ола .
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
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