Денис Глушаков: большие победы впереди!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в своем инстаграме пост, посвященный заключительному матчу "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (4:0)."Всех с победой в Кубке. Это наша общая маленькая победа, красно-белые. Большие победы впереди!" - написал Глушаков."Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.