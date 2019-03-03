Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Спартак (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Спартак
|03.03.19
|Краснодар
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Анжи
|0 - 308.12.18
|Спартак
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Денис Глушаков: большие победы впереди!
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков опубликовал в своем инстаграме пост, посвященный заключительному матчу "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (4:0).
"Всех с победой в Кубке. Это наша общая маленькая победа, красно-белые. Большие победы впереди!" - написал Глушаков.
"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.
"Всех с победой в Кубке. Это наша общая маленькая победа, красно-белые. Большие победы впереди!" - написал Глушаков.
"Спартак" занимает 4-е место в чемпионате России, имея в активе 28 очков после 17 туров.
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