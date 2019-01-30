РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Александр Ташаев поддержал братьев Кокориных и Мамаева

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев в своем инстаграме поддержал хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина, которые находятся в СИЗО.

Футболист опубликовал фотографию братьев Кокориных в своем Инстаграме и разместил хештег "свободу Кокориным и Мамаеву".

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#свободукокоринымимамаеву

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