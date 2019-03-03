Урал (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Ахмат10.03.19Урал
Сыгранные
Динамо4 - 009.12.18Урал
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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"Урал" победил "Левски". Дубль оформил Андрей Панюков

Команда из Екатеринбурга оказалась сильнее болгарских футболистов. Дубль в составе российского клуба оформил Андрей Панюков


"Левски" (Болгария) - "Урал" (Россия) - 1:2 (0:2)

"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Страндберг (Брызгалов, 46), Фидлер (Эль-Кабир, 46), Кулаков, Димитров, Араторе, Егорычев, Бикфалви, Панюков (Погребняк, 80).
Теги: Урал Левски
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