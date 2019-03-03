Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Урал (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Ахмат
|10.03.19
|Урал
|Сыгранные
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
|Краснодар
|2 - 002.12.18
|Урал
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"Урал" победил "Левски". Дубль оформил Андрей Панюков
Команда из Екатеринбурга оказалась сильнее болгарских футболистов. Дубль в составе российского клуба оформил Андрей Панюков
"Левски" (Болгария) - "Урал" (Россия) - 1:2 (0:2)
"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Страндберг (Брызгалов, 46), Фидлер (Эль-Кабир, 46), Кулаков, Димитров, Араторе, Егорычев, Бикфалви, Панюков (Погребняк, 80).
?Первые фото с матча #УралЛевски pic.twitter.com/lDgUojRkf2— ФК Урал (@FCURAL) February 2, 2019
"Левски" (Болгария) - "Урал" (Россия) - 1:2 (0:2)
"Урал": Годзюр, Балажиц, Меркулов, Страндберг (Брызгалов, 46), Фидлер (Эль-Кабир, 46), Кулаков, Димитров, Араторе, Егорычев, Бикфалви, Панюков (Погребняк, 80).
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