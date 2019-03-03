Гаджи Гаджиев - о конфликтах в "Локомотиве": обе стороны проявили мудрость и не зашли слишком далеко

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Локомотив (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Локомотив
|03.03.19
|Крылья
Советов
|Анжи
|10.03.19
|Локомотив
|Сыгранные
|Локомотив
|2 - 108.12.18
|Оренбург
|Спартак
|2 - 102.12.18
|Локомотив
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о том, что помогло "Локомотиву" стать чемпионом России в прошлом сезоне, несмотря на внутренние конфликты.
– Как при таких взаимоотношениях "в верхах" локомотивцам, по-вашему, удалось вопреки всем первоначальным прогнозам выиграть прошлогоднее первенство премьер-лиги?
– Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД, которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба.
"Спорт-Экспресс"
– Как при таких взаимоотношениях "в верхах" локомотивцам, по-вашему, удалось вопреки всем первоначальным прогнозам выиграть прошлогоднее первенство премьер-лиги?
– Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД, которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба.
"Спорт-Экспресс"
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