Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Анжи10.03.19Локомотив
Сыгранные
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Гаджи Гаджиев - о конфликтах в "Локомотиве": обе стороны проявили мудрость и не зашли слишком далеко

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о том, что помогло "Локомотиву" стать чемпионом России в прошлом сезоне, несмотря на внутренние конфликты.

– Как при таких взаимоотношениях "в верхах" локомотивцам, по-вашему, удалось вопреки всем первоначальным прогнозам выиграть прошлогоднее первенство премьер-лиги?

– Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД, которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гаджиев Локомотив
Сегодня, 16:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.