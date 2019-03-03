Гаджи Гаджиев - о конфликтах в "Локомотиве": обе стороны проявили мудрость и не зашли слишком далеко

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о том, что помогло "Локомотиву" стать чемпионом России в прошлом сезоне, несмотря на внутренние конфликты.– Обе стороны, несмотря на разногласия, проявили определенную мудрость, не заходя в конфликте слишком далеко. Поаплодировать надо и совету директоров, руководителям РЖД, которые не делали никаких резких движений и тонко управляли процессом. В ситуации, когда есть такие разногласия, очень многое зависит от тех, кто управляет процессом всего клуба.