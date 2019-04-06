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Россия РПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Зенит 21 44
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 21 38
5 Спартак 22 36
6 Ростов 21 32
7 Арсенал Тула 21 30
8 Оренбург 21 29
9 Рубин 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Крылья Советов 22 24
12 Динамо 22 24
13 Урал 21 23
14 Анжи 22 19
15 Уфа 21 17
16 Енисей 21 12
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Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно

Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (0:2) в 22-м туре Премьер-Лиги.

- Об матче:

Есть старая футбольная поговорка: "Не забиваешь ты - забьют тебе". В первом тайме "Спартак" играл неплохо, но реализация подвела, и это проблема только "красно-белых". ЦСКА же во втором тайме перестроился и наказал пижонов. По-другому их не назовёшь, потому что на дерби пришли 50 тысяч человек, а вы один на один не реализуете, мол, Акинфеев спас, но это чушь собачья! Пробей нормально в 7,5-метровые ворота и никто бы там не спас. До этого по мячу перед пустыми воротами не попал Зе Луиш, вот вам и 2 гола, но нет!

Кроме того, ещё по итогам предыдущих игр я предупреждал о Селихове, он такую "звёздочку" поймал... если идёт борьба двух соперников, кто тебя так учил играть в воротах, друг мой любезный? Третий лишний! Куда ты полез в борьбу? Отскок от газона не угадал, потом прыгал как макака по вратарской... я сидел и хохотал от такой игры! И я не понимаю людей, которые говорят, что "Спартак" не наиграл на поражение. ЦСКА в одни ворота провёл второй тайм, 0:2 - это ещё повезло "Спартаку". Где-то Селихов и выручил, но его спасения там уже были не нужны, в два мяча команда горела.

Такое поражение может пойти команде и на пользу, потому что господин Кононов так и не понял в чём суть футбола. В правой руке у тренера должен быть кнут, без этого на матчи выходить нельзя. Ну что же вы творите? Вам "Барселона" вместе с Месси противостояла что ли? Но речь не об этом, речь об отношении игроков к делу. Ну вы не забиваете моменты на 100%, они что, каждые 5 минут будут создаваться?! Усилия всей команды уходят в никуда.

Простить можно всё, в том числе и проигрыш, это футбол, это игра. Но я не могу простить вот этого пижонства, разгильдяйства, я этого просто не понимаю! Когда я вижу, как молодые и малоизвестные футболисты ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно! Я после этого хочу сказать Кононову: "Делай выводы, хватит пижонить, прогресса нет никакого". Айртон просто валяет дурака, будто вышел на пляж для здоровья поиграть... ну с ума же сойти! Ты же в "Спартаке" играешь! А Кононов стоит и молчит... поменяй его сразу!

Невозможно на это смотреть, и слушать комментарии о том, что "Спартак" не заслужил поражения, потому что лучше играл - тоже невозможно! "Спартак" мучился, а не играл. Да, в первом тайме было неплохо, там можно было всё заканчивать, но игра идёт 90 минут... ЦСКА здорово себя проявил, поздравляю с победой эту команду. Её шансы на попадание в Лигу чемпионов очень высоки.
Теги: Рейнгольд Спартак ЦСКА
Сегодня, 23:26
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#1  yuri  спб (Сегодня, 23:32)
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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
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