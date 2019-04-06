Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Рейнгольд: когда вижу, как молодые игроки ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против ЦСКА (0:2) в 22-м туре Премьер-Лиги.
- Об матче:
Есть старая футбольная поговорка: "Не забиваешь ты - забьют тебе". В первом тайме "Спартак" играл неплохо, но реализация подвела, и это проблема только "красно-белых". ЦСКА же во втором тайме перестроился и наказал пижонов. По-другому их не назовёшь, потому что на дерби пришли 50 тысяч человек, а вы один на один не реализуете, мол, Акинфеев спас, но это чушь собачья! Пробей нормально в 7,5-метровые ворота и никто бы там не спас. До этого по мячу перед пустыми воротами не попал Зе Луиш, вот вам и 2 гола, но нет!
Кроме того, ещё по итогам предыдущих игр я предупреждал о Селихове, он такую "звёздочку" поймал... если идёт борьба двух соперников, кто тебя так учил играть в воротах, друг мой любезный? Третий лишний! Куда ты полез в борьбу? Отскок от газона не угадал, потом прыгал как макака по вратарской... я сидел и хохотал от такой игры! И я не понимаю людей, которые говорят, что "Спартак" не наиграл на поражение. ЦСКА в одни ворота провёл второй тайм, 0:2 - это ещё повезло "Спартаку". Где-то Селихов и выручил, но его спасения там уже были не нужны, в два мяча команда горела.
Такое поражение может пойти команде и на пользу, потому что господин Кононов так и не понял в чём суть футбола. В правой руке у тренера должен быть кнут, без этого на матчи выходить нельзя. Ну что же вы творите? Вам "Барселона" вместе с Месси противостояла что ли? Но речь не об этом, речь об отношении игроков к делу. Ну вы не забиваете моменты на 100%, они что, каждые 5 минут будут создаваться?! Усилия всей команды уходят в никуда.
Простить можно всё, в том числе и проигрыш, это футбол, это игра. Но я не могу простить вот этого пижонства, разгильдяйства, я этого просто не понимаю! Когда я вижу, как молодые и малоизвестные футболисты ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно! Я после этого хочу сказать Кононову: "Делай выводы, хватит пижонить, прогресса нет никакого". Айртон просто валяет дурака, будто вышел на пляж для здоровья поиграть... ну с ума же сойти! Ты же в "Спартаке" играешь! А Кононов стоит и молчит... поменяй его сразу!
Невозможно на это смотреть, и слушать комментарии о том, что "Спартак" не заслужил поражения, потому что лучше играл - тоже невозможно! "Спартак" мучился, а не играл. Да, в первом тайме было неплохо, там можно было всё заканчивать, но игра идёт 90 минут... ЦСКА здорово себя проявил, поздравляю с победой эту команду. Её шансы на попадание в Лигу чемпионов очень высоки.
- Об матче:
Есть старая футбольная поговорка: "Не забиваешь ты - забьют тебе". В первом тайме "Спартак" играл неплохо, но реализация подвела, и это проблема только "красно-белых". ЦСКА же во втором тайме перестроился и наказал пижонов. По-другому их не назовёшь, потому что на дерби пришли 50 тысяч человек, а вы один на один не реализуете, мол, Акинфеев спас, но это чушь собачья! Пробей нормально в 7,5-метровые ворота и никто бы там не спас. До этого по мячу перед пустыми воротами не попал Зе Луиш, вот вам и 2 гола, но нет!
Кроме того, ещё по итогам предыдущих игр я предупреждал о Селихове, он такую "звёздочку" поймал... если идёт борьба двух соперников, кто тебя так учил играть в воротах, друг мой любезный? Третий лишний! Куда ты полез в борьбу? Отскок от газона не угадал, потом прыгал как макака по вратарской... я сидел и хохотал от такой игры! И я не понимаю людей, которые говорят, что "Спартак" не наиграл на поражение. ЦСКА в одни ворота провёл второй тайм, 0:2 - это ещё повезло "Спартаку". Где-то Селихов и выручил, но его спасения там уже были не нужны, в два мяча команда горела.
Такое поражение может пойти команде и на пользу, потому что господин Кононов так и не понял в чём суть футбола. В правой руке у тренера должен быть кнут, без этого на матчи выходить нельзя. Ну что же вы творите? Вам "Барселона" вместе с Месси противостояла что ли? Но речь не об этом, речь об отношении игроков к делу. Ну вы не забиваете моменты на 100%, они что, каждые 5 минут будут создаваться?! Усилия всей команды уходят в никуда.
Простить можно всё, в том числе и проигрыш, это футбол, это игра. Но я не могу простить вот этого пижонства, разгильдяйства, я этого просто не понимаю! Когда я вижу, как молодые и малоизвестные футболисты ЦСКА разрывают "Спартак" во втором тайме - становится стыдно! Я после этого хочу сказать Кононову: "Делай выводы, хватит пижонить, прогресса нет никакого". Айртон просто валяет дурака, будто вышел на пляж для здоровья поиграть... ну с ума же сойти! Ты же в "Спартаке" играешь! А Кононов стоит и молчит... поменяй его сразу!
Невозможно на это смотреть, и слушать комментарии о том, что "Спартак" не заслужил поражения, потому что лучше играл - тоже невозможно! "Спартак" мучился, а не играл. Да, в первом тайме было неплохо, там можно было всё заканчивать, но игра идёт 90 минут... ЦСКА здорово себя проявил, поздравляю с победой эту команду. Её шансы на попадание в Лигу чемпионов очень высоки.
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