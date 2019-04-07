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# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Оренбург 21 29
10 Ахмат 21 27
11 Урал 22 26
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Гилерме провалился, Барриос зажег. Оценки "Локомотив"-"Зенит"

Никогда столько российских болельщиков не поддерживало "Локомотив". Все ради чемпионской интриги. Но команда Юрия Семина с "Зенитом" не справилась.












Гилерме провалился, Барриос зажег. Оценки "Локомотив"-"Зенит"


"ЛОКОМОТИВ"


Гилерме - 1,5. Что случилось с голкипером "Локо"? О чем он думал весь матч? Но противостояние с Андреем Луневым на глазах у Станислава Черчесова он проиграл вчистую. Какие-то нервные пробежки, ужасная игра ногами, да и Ракицкий бил не так безупречно, как неделю назад против "Оренбурга". Российский бразилец главный матч сезона провалил.

Владислав Игнатьев - 3,5. Мацей Рыбус - 3,5. "Локомотив" предпочитал атаковать через левый фланг поляка, особенно после выхода на поле Ману Фернандеша. И голевая атака пошла как раз после передачи Рыбуса. Но завершал ее уже Игнатьев, которому очень помог рикошет. Вот только из спасителя Игнатьев вполне мог стать антигероем, когда в концовке совершил такой привозище, что потом пришлось извиняться перед всей командой.

Соломон Кверквелия - 4,0. Ведран Чорлука - 3,0. Соломон - эталон надежности и безупречности в игре против Артема Дзюбы. Грузинский защитник "съел" звезду "Зенита", а когда оставалось свободное время, то подчищал за другими партнерами. 3 выигранных верховых единоборства, 2 отбора на счету Кверквелии. Чорлука по цифрам не уступил своему соседу, но в нужные моменты провалился. Именно хорват сыграл рукой, когда "Зенит" получил стандарт и открыл счет. Чорлука еще нарвался на горчичник, который не позволит ему сыграть в следующем туре в Грозном.

Дмитрий Баринов - 3,0. Гжегож Крыховяк - 3,5 Вопросы возникли, когда "Локо" опубликовал стартовый состав. Почему Баринов, а не Денисов? Игра эти вопросы не сняла. Дмитрий агрессивен в отборе (на карточку он наиграл раньше, чем получил горчичник), моторен, но поддержка атаки от него - это очень плохо. Крыховяк же не боялся брать на себя функции первого паса (точность его передач 85% - больше, чем у Миранчуков), вырезая хорошие забросы на Рыбуса. Поляку, как и всему "Локомотиву", не хватило ударов.

Антон Миранчук - 2,0. Хвича Кварацхелия - 2,5. Алексей Миранчук - 2,5. От Миранчуков все ждали чудес. Особенно от Антона, который в последних матчах к ярким вспышкам своей игры приучил. Но стоило "Зениту" действовать плотнее с лидером "Локо", тот сразу поплыл и потащил за собой брата с Хвичей. Появление последнего - вообще неожиданный и нелогичный ход от Юрия Семина. Кого он хотел удивить? Ивановича? Пока Кварацхелия - не игрок старта "Локо", как бы Юрий Павлович не хотел внедрить молодежь.

Эдер - 3,0. Португалец в прошлом московском матче этих команд принес "Локо" золотые медали. Сегодня он хотел играть в схожей манере - на острие, на линии офсайда, из которого всегда можно выскочить. Но защитники "Зенита" вытеснили его сначала из штрафной, а в некоторых моментах и вовсе загнали на фланги. Эдер много боролся да и только.



Мануэл Фернандеш - 4,0. Фёдор Смолов - 2,5. Бенедикт Хеведес - б/о. Ману должен был играть с первых минут. Его выход после перерыва преобразил игру "Локо" - в атаке появилась ясная мысль, что надо делать и как. Португалец отвечал за весь креатив, что был во втором тайме у хозяев. Смолов так ярко ворваться в матч не сумел. Федору до сих пор не очень уместно. Он не идет в дриблинг, часто оказывается в офсайде. Короче, все не так, как надо.




"ЗЕНИТ"


Андрей Лунев - 3,5. Самый обыкновенный матч для Лунева. Работы у него было мало - 2 сэйва за игру. В пропущенном голе его вины минимум. Учитывая, как чудил на противоположной половине Гилерме, Луневу стоит готовиться, что примерить на себя свитер сборной России.

Игорь Смольников - 2,0. Юрий Жирков - 3,0. Смольников растерялся даже при встрече с Кварацхелией. Что ни действие - то пожар или ошибка. Сергей Семак после матча в интервью объяснил, что Игорь не сумел попасть в игру, поэтому и был заменен в перерыве. Жирков сыграл не сильно лучше. Юрию повезло, что не было Фарфана, который точно бы воспользовался регулярными забегами защитника "Зенита" вперед. Возраст уже не позволяет Жиркову быстро возвращаться назад, и из-за этого возникали проблемы.

Бранислав Иванович - 3,5. Ярослав Ракицкий - 4,0. Наряду с Кверквелией и Чорлукой, это одна из лучших связок центральных защитников чемпионата. Против "Локомотива" они не проигрывали единоборства, не теряли позиции, выиграли все в воздухе. Ракицкий вообще становится Жуниньо Пернамбукану для "Зенита". 2 матча - 2 гола со штрафных. И дело не в ритуале вместе с Оздоевым (тем более, он не всегда работает), а именно в большом мастерстве украинца.

Вильмар Барриос - 4,0. Магомед Оздоев - 3,5. Лучший матч колумбийца на российских полях. Центр поля принадлежал только ему. Барриос успевал не только отобрать мяч, но и разогнать атаку, благо скорость для этого у него имеется неплохая. Оздоев по отборам даже обошел Барриоса. Но носиться без остановки, как это делал все 90 минут колумбиец, Магомед не сумел. Да и попадание Оздоева в стартовый состав связано, в большей степени, с лимитом, а не с его формой.

Эмилиано Ригони - 3,0. Себастьян Дриусси - 3,0. Слабая игра в исполнении аргентинцев. Хотя Ригони бодро начал встречу, выдумывая неплохие передачи на партнеров. Но Эмилиано все быстро надоело, и он стал много недорабатывать. Дриусси вообще где-то прятался на старте встречи. Потом перебежал на фланг к Ригони, переместился в центр, но нигде свою игру не поймал. Аргентинцы болельщиков "Зенита" в очередной раз разочаровали.

Артём Дзюба - 3,5. Сердар Азмун - 2,5. Дзюба - по-прежнему игрок, от которого у "Зенита" все зависит в атаке. Все дороги ведут к Артему. У него касаний больше, чем у центральных защитников. Но в главном, что требуется от форвардов, он опять подкачал - парочку полумоментов Дзюба загубил. Азмун, напротив, был невидим для команды. К 35-й минуте он коснулся мяча всего 4 раза. И если бы он забил гол пятым касанием, то все бы ничего. Но Сердар свои шансы спустил в трубу.



Александр Анюков - 2,0. Роберт Мак - 2,5. Эрнани - б/о. С заменой Смольникова на Анюкова Семак явно не угадал, потому что стало только хуже. В нагрузку на ветерана добавился Ману, с которым справиться невероятно сложно. А забеги Рыбуса за спину вообще стали регулярными. Мак за короткое время дважды бил из штрафной и все в молоко.

Фото: официальные сайты "Локомотива" и "Зенита"

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Локомотив Зенит Дзюба Гилерме
Вчера, 22:07
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