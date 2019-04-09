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ЦСКА
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Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мирослав Ромащенко: Смолов пережил непростой период после ЧМ-2018

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал вызов в национальную команду форварда "Локомотива" Федора Смолова.

– Возвращение в сборную Смолова – аванс на будущее или же вы, как и Юрий Семин, считаете, что Федор выходит из игрового кризиса?

– В любом случае, Смолову надо было дать определенное время. Он пережил непростой период после мирового первенства. К тому же еще перешел в "Локомотив", где для него началась новая футбольная жизнь. Федор попал в команду, которая играет в иной, чем "Краснодар", футбол. Плюс, Смолов перенес повреждение плеча, которое не позволяло тренироваться и играть. И только сейчас начал напоминать себя прежнего.

– Тот этап, который вы сейчас отработали, вселяет оптимизм в отношении Смолова?

– Мы впервые после чемпионата мира работали вместе с Федором. Он приехал в хорошем рабочем настроении. К тому же и я, и Станислав Саламович пообщались со Смоловым лично, обсуждали различные темы. Но выступления на чемпионате мира не касались.

– Федор – не из тех, кто обижается, если его не поставили в состав?

– Нет. После мирового первенства Смолов многое переосмыслил. Разговаривать с ним было легко и у нас получился хороший диалог. Далее же все будет зависеть от того, как он будет играть за клуб.

"СЭ"
Теги: Ромащенко Смолов Сборная России
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