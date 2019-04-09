Мирослав Ромащенко: Смолов пережил непростой период после ЧМ-2018

Ассистент главного тренера сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал вызов в национальную команду форварда "Локомотива" Федора Смолова.– В любом случае, Смолову надо было дать определенное время. Он пережил непростой период после мирового первенства. К тому же еще перешел в "Локомотив", где для него началась новая футбольная жизнь. Федор попал в команду, которая играет в иной, чем "Краснодар", футбол. Плюс, Смолов перенес повреждение плеча, которое не позволяло тренироваться и играть. И только сейчас начал напоминать себя прежнего.– Мы впервые после чемпионата мира работали вместе с Федором. Он приехал в хорошем рабочем настроении. К тому же и я, и Станислав Саламович пообщались со Смоловым лично, обсуждали различные темы. Но выступления на чемпионате мира не касались.– Нет. После мирового первенства Смолов многое переосмыслил. Разговаривать с ним было легко и у нас получился хороший диалог. Далее же все будет зависеть от того, как он будет играть за клуб.