Точилин прокомментировал возможный трансфер вратаря "Сочи" в "Спартак"

Фото: ФК "Сочи"

"Для карьеры Александра переход в " Спартак " будет большим шагом. Этим трансфером "Спартак" хочет забронировать яркого молодого вратаря, который потом, наверное, встанет на место Максименко", - сказал Точилин " Чемпионату ".

Как сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов, москвичи договорились с 21-летним футболистом о соглашении сроком на пять лет - до лета 2031 года. В случае завершения трансфера вратарь может не остаться в составе красно-белых и продолжить сезон в "Родине" на правах аренды.