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Точилин прокомментировал возможный трансфер вратаря "Сочи" в "Спартак"

Бывший главный тренер "Сочи" Александр Точили высказался о потенциальном переходе вратаря южан Александра Дегтева в "Спартак".
Фото: ФК "Сочи"
"Для карьеры Александра переход в "Спартак" будет большим шагом. Этим трансфером "Спартак" хочет забронировать яркого молодого вратаря, который потом, наверное, встанет на место Максименко", - сказал Точилин "Чемпионату".


Как сообщает в телеграм-канале журналист Иван Карпов, москвичи договорились с 21-летним футболистом о соглашении сроком на пять лет - до лета 2031 года. В случае завершения трансфера вратарь может не остаться в составе красно-белых и продолжить сезон в "Родине" на правах аренды.

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