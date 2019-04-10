Павел Колобков: хочется, чтобы процесс над Кокориным и Мамаевым поскорее закончился

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:54
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
Вчера, 22:42
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (2)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (2)
Вчера, 22:02
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Вчера, 21:47
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (7)
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (7)
Вчера, 20:52
Павел Мамаев: 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может (1)
Павел Мамаев: 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может (1)
Вчера, 20:29
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Вчера, 20:11
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Вчера, 19:50
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (15)
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (15)
Вчера, 19:27
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Вчера, 19:17
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Вчера, 19:06
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
Вчера, 18:59
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (10)
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (10)
Вчера, 18:41
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Вчера, 18:28
Александр Тарханов может возглавить "Химки" (1)
Александр Тарханов может возглавить "Химки" (1)
Вчера, 18:01
Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо! (13)
Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо! (13)
Вчера, 17:25
Вячеслав Фетисов: это не вина Кокорина и Мамаева, а их беда, что мы их такими сделали (7)
Вячеслав Фетисов: это не вина Кокорина и Мамаева, а их беда, что мы их такими сделали (7)
Вчера, 16:27
Роман Бабаев: ЦСКА планирует устраивать детские турниры, а финалы проводить на своем стадионе
Роман Бабаев: ЦСКА планирует устраивать детские турниры, а финалы проводить на своем стадионе
Вчера, 16:27
Гендиректор "Химок": Шалимов сам попросил об отставке (2)
Гендиректор "Химок": Шалимов сам попросил об отставке (2)
Павел Колобков: хочется, чтобы процесс над Кокориным и Мамаевым поскорее закончился
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал старт судебного процесса над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которых обвиняют в избиении трех человек.
"Давайте к теме Кокорина и Мамаева вернемся, когда процесс завершится. Сейчас идет допрос свидетелей, потерпевших и обвиняемых. Ребята много сделали для профессионального спорта в стране. Хочется, чтобы поскорее этот процесс закончился", - цитирует Колобкова Sport24.
"Давайте к теме Кокорина и Мамаева вернемся, когда процесс завершится. Сейчас идет допрос свидетелей, потерпевших и обвиняемых. Ребята много сделали для профессионального спорта в стране. Хочется, чтобы поскорее этот процесс закончился", - цитирует Колобкова Sport24.
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