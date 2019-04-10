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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Павел Колобков: хочется, чтобы процесс над Кокориным и Мамаевым поскорее закончился

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал старт судебного процесса над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которых обвиняют в избиении трех человек.

"Давайте к теме Кокорина и Мамаева вернемся, когда процесс завершится. Сейчас идет допрос свидетелей, потерпевших и обвиняемых. Ребята много сделали для профессионального спорта в стране. Хочется, чтобы поскорее этот процесс закончился", - цитирует Колобкова Sport24.
Теги: Колобков Кокорин Мамаев
Сегодня, 06:11
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#2  sergey3709   (Сегодня, 08:05)
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online

А кое кто и не хочет лишаться такой кормушки...
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 06:56)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Мммда...Новый Нюрнбергский процесс!
Процессы Чикатило и Сливко отдыхают!
Мы процитирем всех 64-х свидетелей!
Два месяца-это не предел-возможны новые открывшиеся факты!
Два месяца вы можете лить помои и плясать на костях!УРА!


--------------------
Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
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