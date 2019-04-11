Мамаев - об эвакуации суда: нас оставьте только

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отреагировал на новость об объявлении эвакуации в здании Пресненского суда в связи с подозрением на взрывное устройство."Нас оставьте только", – сказал Мамаев.