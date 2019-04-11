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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мамаев - об эвакуации суда: нас оставьте только

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев отреагировал на новость об объявлении эвакуации в здании Пресненского суда в связи с подозрением на взрывное устройство.

"Нас оставьте только", – сказал Мамаев.

"СЭ"
Теги: Мамаев Кокорин
Сегодня, 13:51
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(2)
#6  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:40)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я россиянин,
Сообщение об эвакуации и ремарка о том, кого следует оставить. Всех взрывать совсем не обязательно, достаточно только тех, кто в клетке.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#5  Я россиянин  Россия (Сегодня, 15:31)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Я россиянин,
Тех, кто в клетке сидя, властьимущих потешает.

То есть в этом суде есть только 4 праведника, по твоему мнению?
Я понимаю и сам не считаю судью и прокурора, а так же секретаря суда за людей, но есть же и зрители и неплохие журналисты.

PS: Тревога то учебная, никому не всрались твои великомученики.


--------------------
Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#4  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:35)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я россиянин,
Тех, кто в клетке сидя, властьимущих потешает.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#3  Я россиянин  Россия (Сегодня, 14:13)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Не удивлюсь, если из-за конфликта с чинушей их еще и взорвут.

Кого их? Там полно народа.


--------------------
Смольный: Любая семья может откладывать на жилье 62 тысячи рублей в месяц
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:07)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не удивлюсь, если из-за конфликта с чинушей их еще и взорвут.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:00)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Вместе с судьями.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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