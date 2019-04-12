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Рубин
Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Ибрагим Цаллагов: давление "Крылья" оказывали, но не более того. Обидное поражение

Ибрагим Цаллагов: давление "Крылья" оказывали, но не более того. Обидное поражениеПосле поражения в Самаре (0:1) защитник "Рубина" и бывший игрок "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями от возвращения в город и прокомментировал ход игры, передаёт корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.

- Какие эмоции у вас от возвращения в Самару?

- У меня эмоции разделились. Ностальгия от того, что приехал, приятная. На новый стадион приятно посмотреть, потому что я видел только старый. Здесь мы играли только со строителями, когда еще поля не было. Мне очень приятно за самарских болельщиков и за то, что у них появился такой стадион. А от результата самой игры я, конечно, не удовлетворен.

- Слышали, как трибуны вас встречают?

- Слышал. Мне было очень приятно.

- Что у "Рубина" сегодня не получилось?

- Проиграли подбор, на мой взгляд.

- Но пропущенный гол стал следствием другого. Что случилось в том эпизоде?

- Мы дали быстро развернуть атаку после аута. Игрок быстро получил мяч. Удар у него получился хороший, молодец.

- Кроме этого удара у "Крыльев" не было особо моментов, если не считать концовку. Можно ли назвать это поражение обидным?

- Я тоже так думаю. Давление "Крылья" оказывали, но не более того. Вот удар хороший получился, а так... Думаю, да, поражение обидное.

- Сейчас в команде много молодых игроков. Видит ли тренер в вас роль лидера?

- Я сам понимаю, что по возрасту где-то надо на себя больше брать. Но пока что не получается. Моя позиция предполагает подключаться к атакам, но, на мой взгляд, я недостаточно часто это делал.

Фото: ФК "Рубин"
Теги: Крылья Советов Рубин Цаллагов
Вчера, 22:45
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