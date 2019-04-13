Григорий Чиркин: красная карточка по делу, у Марио и нога была вверху!

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:40
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Гол Кессье принес "Милану" победу над "Лацио"
Вчера, 23:17
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (5)
"Монако" с Головиным не смог обыграть "Реймс" (5)
Вчера, 22:38
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (10)
Правозащитник, выступавший против матча Мамаева в СИЗО, задержан за стрельбу из автомобиля (10)
Вчера, 22:27
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (6)
Паровоз уходит от ЦСКА. Кто сделал победу "Локо" в Грозном (6)
Вчера, 22:05
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
"Оренбург" впервые набрал очки в гостях у московского клуба (2)
Вчера, 21:49
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Владимир Федотов: наконец-то Деспотовича прорвало
Вчера, 21:41
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Виктор Гончаренко: с ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно (4)
Вчера, 21:26
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (36)
"Локомотив" одержал победу над "Ахматом" (36)
Вчера, 21:09
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (8)
Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку (8)
Вчера, 20:55
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ
"Сочи" остановил "Тамбов". Обзор 31-го тура ФНЛ
Вчера, 20:28
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Фабио Капелло назвал своих фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 19:35
Дани Алвес может вернуться в "Севилью"
Дани Алвес может вернуться в "Севилью"
Вчера, 19:09
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
Василий Столыпин: концентрация и красивый атакующий футбол помогли "Оренбургу" победить ЦСКА (1)
Вчера, 19:00
"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"
"Борнмут" со счетом 5:0 выиграл у "Брайтона"
Вчера, 18:52
Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов
Харри Кейн сыграет в текущем сезоне в случае выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов
Вчера, 18:26
Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"
Молодежка "Краснодара" сыграла вничью с "Динамо"
Вчера, 18:24
"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы (1)
"Ахмат" - "Локомотив": стали известны стартовые составы (1)
Вчера, 18:06
"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня
"Ювентус" упустил шанс оформить чемпионство сегодня
Вчера, 18:06
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (3)
"Сочи" на выезде разгромил "Тамбов" (3)
Вчера, 17:40
Валерий Масалитин: ЦСКА пролетает мимо чемпионской гонки, и команда виновата в этом сама (9)
Валерий Масалитин: ЦСКА пролетает мимо чемпионской гонки, и команда виновата в этом сама (9)
Вчера, 17:33
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
Новый промах «Матч ТВ»? Во время перестрелки ЦСКА и «Оренбурга» «Арсенал» с «Уралом» так и не забили (3)
Вчера, 17:25
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
Алексей Сутормин - о красной карточке Фернандесу: если увидите мою голень, все вопросы отпадут (видео) (5)
Вчера, 17:10
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Ошибающиеся вратари, великолепный Обляков и провинившийся Фернандес: оценки по итогам матча ЦСКА — «Оренбург» (1)
Вчера, 17:08
Ильзат Ахметов: так убивать нельзя
Ильзат Ахметов: так убивать нельзя
Вчера, 16:53
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (43)
"Стыд! Никогда такого не видел! Судья убил ЦСКА!" Самое горячее интервью Марио Фернандеса (видео) (43)
Вчера, 16:41
Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов" (6)
Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов" (6)
Вчера, 16:20
Кристоф Гальтье: "Пепе может принести пользу "ПСЖ"
Кристоф Гальтье: "Пепе может принести пользу "ПСЖ"
Вчера, 15:58
Типичный ЦСКА. После победы в дерби команда Гончаренко потеряла очки с «Оренбургом» (13)
Типичный ЦСКА. После победы в дерби команда Гончаренко потеряла очки с «Оренбургом» (13)
Вчера, 15:55
ЦСКА дома в меньшинстве уступил "Оренбургу" (119)
ЦСКА дома в меньшинстве уступил "Оренбургу" (119)
Вчера, 15:55
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (3)
"Арсенал" и "Урал" поделили очки (3)
Вчера, 15:37
Абель Эрнандес отличился за ЦСКА впервые с августа
Абель Эрнандес отличился за ЦСКА впервые с августа
Вчера, 15:16
Отец Неймара: "Золотой мяч"? Это не главная цель для моего сына (2)
Отец Неймара: "Золотой мяч"? Это не главная цель для моего сына (2)
Вчера, 15:03
"Чертаново" и "Томь" разошлись миром
"Чертаново" и "Томь" разошлись миром
Вчера, 14:33
Дебютный гол Ивана Облякова за ЦСКА с центра поля (видео) (4)
Дебютный гол Ивана Облякова за ЦСКА с центра поля (видео) (4)
Вчера, 14:32
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
"Уфа" вновь не проигрывает при Евсееве, но ничья в Красноярске неудача - были все шансы обыграть "Енисей" (1)
Вчера, 14:22
Дмитрий Аленичев: "Уфа" была ближе к победе" (2)
Дмитрий Аленичев: "Уфа" была ближе к победе" (2)
Григорий Чиркин: красная карточка по делу, у Марио и нога была вверху!
Полузащитник "Оренбурга" Григорий Чиркин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2).
— Никто не мог представить, что игра сложится так. А тут первые 30 минут — 2:2… Маленький шок. Обычно один, два гола.
— Как не посыпались после гола Облякова?
— Нас ошарашило. И запасных, и полевых игроков. Но важно, что мы быстро отыгрались. Иначе нам было бы тяжело.
— Удаление Марио облегчило вам задачу?
— Скорее всего. Сыграло роль, что убрали именно Фернандеса. Он одна из главных сил ЦСКА, мобильный край.
— Красная — по делу?
— Думаю, да. У Марио и нога была вверху! Считайте, когда он подкатился, у него правая нога находилась на уровне головы. Не на поле. Судья свистел в обе стороны. Желтые раздавал и нам, и ЦСКА. Спорные моменты многие трактовались в пользу ЦСКА. Давайте посмотрим на фолы наши и ЦСКА. Мне кажется, все будет одинаково.
— Деспотович на тренировках хоть раз так забивал, как во втором тайме?
— Нет. Он и сам говорит, что попал случайно. Повезло.
Sport24.ru
— Никто не мог представить, что игра сложится так. А тут первые 30 минут — 2:2… Маленький шок. Обычно один, два гола.
— Как не посыпались после гола Облякова?
— Нас ошарашило. И запасных, и полевых игроков. Но важно, что мы быстро отыгрались. Иначе нам было бы тяжело.
— Удаление Марио облегчило вам задачу?
— Скорее всего. Сыграло роль, что убрали именно Фернандеса. Он одна из главных сил ЦСКА, мобильный край.
— Красная — по делу?
— Думаю, да. У Марио и нога была вверху! Считайте, когда он подкатился, у него правая нога находилась на уровне головы. Не на поле. Судья свистел в обе стороны. Желтые раздавал и нам, и ЦСКА. Спорные моменты многие трактовались в пользу ЦСКА. Давайте посмотрим на фолы наши и ЦСКА. Мне кажется, все будет одинаково.
— Деспотович на тренировках хоть раз так забивал, как во втором тайме?
— Нет. Он и сам говорит, что попал случайно. Повезло.
Sport24.ru
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.