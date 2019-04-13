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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Григорий Чиркин: красная карточка по делу, у Марио и нога была вверху!

Полузащитник "Оренбурга" Григорий Чиркин поделился эмоциями от победы над ЦСКА (3:2).

— Никто не мог представить, что игра сложится так. А тут первые 30 минут — 2:2… Маленький шок. Обычно один, два гола.

— Как не посыпались после гола Облякова?

— Нас ошарашило. И запасных, и полевых игроков. Но важно, что мы быстро отыгрались. Иначе нам было бы тяжело.

— Удаление Марио облегчило вам задачу?

— Скорее всего. Сыграло роль, что убрали именно Фернандеса. Он одна из главных сил ЦСКА, мобильный край.

— Красная — по делу?

— Думаю, да. У Марио и нога была вверху! Считайте, когда он подкатился, у него правая нога находилась на уровне головы. Не на поле. Судья свистел в обе стороны. Желтые раздавал и нам, и ЦСКА. Спорные моменты многие трактовались в пользу ЦСКА. Давайте посмотрим на фолы наши и ЦСКА. Мне кажется, все будет одинаково.

— Деспотович на тренировках хоть раз так забивал, как во втором тайме?

— Нет. Он и сам говорит, что попал случайно. Повезло.

Sport24.ru
Теги: Чиркин ЦСКА Оренбург
Вчера, 23:29
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#2  Egorysche   (Вчера, 23:49)
  • +1
  •  (1)

ну а в ситуции с Дивеевым жёлтую наверное не стал давать, т.к. у Дивеева нос был выше прилетевшего в него колена?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  пончевед   (Вчера, 23:43)
  • -2
  •  (2)

Судья свистел в обе стороны. Желтые раздавал и нам, и ЦСКА.

каков лжец,а?
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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