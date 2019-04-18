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Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

Сергей Паршивлюк: никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за "Спартак", сказал, что никогда не выскажется плохо о красно-белых.

– Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав "Ростова", а фан-сектор "Спартака" встречает вас овацией?

– Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов "Спартака", это взаимно.

– Получается, что время лечит? Все-таки уход из "Спартака" получился болезненным.

– Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в "Спартаке", 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого.

"СЭ"
Теги: Паршивлюк Ростов Спартак
Сегодня, 11:32
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#2  Kane  RA (Сегодня, 12:29)
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  •  (0)

Нах одно интервью разрезать на кучу частей? Давайте тогда по одному предложению..
Регистрация: 16.04.2019 [жалоба]
#1  капитан Ворони   (Сегодня, 12:10)
  • +1
  •  (1)

Не боись Серега. Скоро опять Карпина начнут "два раза в Спартак не зовут")))) В пятый или шестой раз начнут уговаривать, и если Федун примет все условия Карпина, То опять в спартак вернешься.


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
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