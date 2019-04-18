Сергей Паршивлюк: никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
11:17
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (12)
Эмоциональный пост жены Кокорина: не думала, что в мире есть такие подлые и мстительные люди (12)
08:23
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
Эмерик Лапорт: горжусь командой (1)
08:10
Фернандиньо: ##### VAR! (6)
Фернандиньо: ##### VAR! (6)
07:04
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
Жена Романа Еременко рассказала, почему у игрока была экстра-мотивация в матче со "Спартаком" (6)
05:30
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
Кристиан Эриксен: это было похоже на американские горки. Я должен быть самым счастливым на планете
01:18
Определились все пары полуфинала (3)
Определились все пары полуфинала (3)
00:54
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Почеттино и VAR сделали невозможное, или возвращение «лысого шарлатана». Этот матч «Сити» и «Тоттенхэма» не забудется никогда (4)
Вчера, 23:57
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (19)
"Ман Сити" победил, но ВАР отменил его гол в добавленное время - и "Тоттенхэм" - в полуфинале! (19)
Вчера, 23:09
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
"Ювентус" провел предварительные переговоры с Конте
Вчера, 22:52
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Показания Пака на суде о деле Кокорина и Мамаева: никакого примирения не происходило! (2)
Вчера, 22:37
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (30)
Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту (30)
Вчера, 22:26
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Диего Коста обвиняется в налоговом мошенничестве
Вчера, 22:10
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (3)
"Нант" одержал победу над "ПСЖ" (3)
Вчера, 21:41
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (12)
Адвокат Пака: суду предстоит ответить на вопрос: "До какой степени можно бить человека в кафе?" (12)
Вчера, 21:35
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева (1)
Пак и Гайсин отказались общаться с прессой после заседания суда по делу Кокорина и Мамаева (1)
Вчера, 21:10
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (6)
«Тебе ещё повезло, китаец, уезжай домой». На суд Кокорина и Мамаева пришли Пак с Гайсиным (6)
Сергей Паршивлюк: никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за "Спартак", сказал, что никогда не выскажется плохо о красно-белых.
– Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав "Ростова", а фан-сектор "Спартака" встречает вас овацией?
– Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов "Спартака", это взаимно.
– Получается, что время лечит? Все-таки уход из "Спартака" получился болезненным.
– Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в "Спартаке", 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого.
"СЭ"
– Как сдержать эмоции в себе, если объявляют состав "Ростова", а фан-сектор "Спартака" встречает вас овацией?
– Я этого не слышал, так как был в раздевалке. Мне очень приятно, что болельщики красно-белых меня любят, но я отбрасываю эмоции. Есть 90 минут и нужно их отработать, обыграть соперника. Я уважаю фанатов "Спартака", это взаимно.
– Получается, что время лечит? Все-таки уход из "Спартака" получился болезненным.
– Я благодарен за все Леониду Федуну, команде, болельщикам. Я вырос в "Спартаке", 20 лет провел в системе клуба, но сейчас наши пути разошлись. Никогда в жизни не скажу о "Спартаке" ничего плохого.
"СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.