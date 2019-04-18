Россия РПЛ 2018/19
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22:13
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
В Марокко в результате столкновений фанатов с полицией во время матча пострадало около 30 человек
21:21
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
Фабио Капелло: источник из клуба сказал мне, что "Реал" хочет потратить 500 млн евро этим летом (1)
18:38
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
Наставник "Славии" - об игре с "Челси": мы маленький клуб из Чехии, но просто так мы не сдадимся
15:40
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
«Наполи» против «Арсенала», новый привет Черышева бывшей команде. Кто выйдет в полуфинал Лиги Европы?
12:54
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Сергей Семак: Маммана - важный игрок, но ему мешает травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо
Юношеская сборная России обыграла Румынию
Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) с минимальным счетом победила Румынию во втором матче на Международном турнире развития УЕФА (1:0).
Единственный гол забил Рони Михайловский. Следующий матч сборная России проведет против Кипра - он пройдет в субботу, 20 апреля.
РФС
Единственный гол забил Рони Михайловский. Следующий матч сборная России проведет против Кипра - он пройдет в субботу, 20 апреля.
РФС
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