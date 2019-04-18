Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Юношеская сборная России обыграла Румынию

Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) с минимальным счетом победила Румынию во втором матче на Международном турнире развития УЕФА (1:0).

Единственный гол забил Рони Михайловский. Следующий матч сборная России проведет против Кипра - он пройдет в субботу, 20 апреля.

РФС
Теги: Сборная России Сборная Румынии
Сегодня, 22:27
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#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 22:48)
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Болеет за:
ЦСКА
А забил натурализованный что ли
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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