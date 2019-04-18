Юношеская сборная России обыграла Румынию

Юношеская сборная России (игроки 2003 года рождения) с минимальным счетом победила Румынию во втором матче на Международном турнире развития УЕФА (1:0).Единственный гол забил Рони Михайловский. Следующий матч сборная России проведет против Кипра - он пройдет в субботу, 20 апреля.