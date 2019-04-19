Гендиректор "Ротора": пока о попадании в зону стыков говорить преждевременно

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал 5-матчевую победную серию клуба в Олимп-ФНЛ.– Могилевскому, который работает с командой, удалось создать сплоченный коллектив. Ребята поверили в себя. И это очень важно. Я всегда говорил игрокам, что не сомневаюсь в них, что нашей команде по силам обыграть любого соперника.И сейчас ребята поняли, что действительно могут выиграть у любого соперника, даже у такого сильного, как «Нижний Новгород». Главное – выходить на каждый матч с целью победить.– Я всегда говорил и говорю, что каждую игру стараемся играть только на победу. Мы идем к своей цели. У нас формально стояла задача быть в восьмерке. Будем стараться занять место как можно выше.– Мы сейчас находимся на 9-м месте. «Краснодар-2», расположившийся в таблице чуть ниже нас, имеет игру в запасе. Как и «Авангард», идущий четвертым. Пока о попадании в зону стыков говорить преждевременно.Мы ставим цель на ближайший матч. В субботу у нас задача победить, – сказал Рекечинский.