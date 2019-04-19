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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Гендиректор "Ротора": пока о попадании в зону стыков говорить преждевременно

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский прокомментировал 5-матчевую победную серию клуба в Олимп-ФНЛ.

– Могилевскому, который работает с командой, удалось создать сплоченный коллектив. Ребята поверили в себя. И это очень важно. Я всегда говорил игрокам, что не сомневаюсь в них, что нашей команде по силам обыграть любого соперника.

И сейчас ребята поняли, что действительно могут выиграть у любого соперника, даже у такого сильного, как «Нижний Новгород». Главное – выходить на каждый матч с целью победить.

– "Ротор" поднимается по таблице. Планы на сезон будете корректировать?

– Я всегда говорил и говорю, что каждую игру стараемся играть только на победу. Мы идем к своей цели. У нас формально стояла задача быть в восьмерке. Будем стараться занять место как можно выше.

– "Ротор" всего в 5 очках от зоны стыков. До заветной мечты волгоградских болельщиков рукой подать, не так ли?

– Мы сейчас находимся на 9-м месте. «Краснодар-2», расположившийся в таблице чуть ниже нас, имеет игру в запасе. Как и «Авангард», идущий четвертым. Пока о попадании в зону стыков говорить преждевременно.

Мы ставим цель на ближайший матч. В субботу у нас задача победить, – сказал Рекечинский.

официальный сайт "Ротора"
Теги: Ротор
Сегодня, 11:13
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