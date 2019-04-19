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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Александр Шикунов: игра с "Динамо" будет иметь особое значение

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов оценил важность предстоящего выездного матча 24-го тура Премьер-Лиги с московским "Динамо", передают "Известия".

"Этот матч для нас так же важен, как и любой другой в нынешнем сезоне. Не хочется выделять кого-то из соперников, но, конечно, эта игра будет иметь особое значение с точки зрения турнирных раскладов. В таблице РПЛ такая плотность, что стоит проиграть в двух встречах - и ты уже в зоне стыковых матчей. А выиграешь две игры - и ты в Лиге Европы", - сказал Шикунов.
Теги: Шикунов Динамо Крылья Советов
Сегодня, 12:04
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