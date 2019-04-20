Тульский "Арсенал" в матче с "Уфой" впервые в 2019 году пропустил гол

"Уфа" забила гол в матче 24-го тура российской премьер-лиги против "Арсенала".На 38-й минуте встречи Силвестр Игбун с подачи Дмитрия Сысуева головой поразил ворота туляков. Таким образом, прервалась сухая серия "Арсенала" в РПЛ.Канониры не пропускали на протяжении шести матчей в 2019 году.