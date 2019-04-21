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Рубин
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Динамо
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Олег Кононов: думаю, история с Гулиевым завершена. Добро побеждает зло

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал окончание истории с полузащитником команды Аязом Гулиевым, который избил гражданина США, на этой неделе был возвращён в основной состав красно-белых и забил первый гол за клуб.

– Сегодня два мяча забили воспитанники команды, было в составе ещё несколько человек. Это осознанная цель, руководство, может просит? Или так получается?

– Всё зависит от тренировочного процесса. Он даёт основания ставить в основу Гулиева, Рассказова, Мелкадзе, вышел на замену Игнатов. Мелказе неярко отыграл, но хорошо работает и в предыдущих играх приносил пользу.

Причём тут руководство? Нам надо результат делать. Руководству приятнее играть с воспитанниками? Руководству приятнее три очка.

– История с Гулиевым завершена?

– Думаю да. Только официально должны сказать. Всё в порядке. Я прочитал письмо гражданина Америки. Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повёл и поставил, у меня вызывает уважение. Не знаю, что вы там смеётесь. У вас, видимо, нет, – цитирует Аленичева корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.

Олег Кононов: стало ли лучше, чем было? Становится
Теги: Кононов Гулиев Спартак
Вчера, 22:57
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10
(3)
#10  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:05)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Хитрый Лис,
Раньше это не афишировалось, а теперь выдается за благо.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:58)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
Добро - это подкуп и вседозволенность чурок, зло - это закон и нормы морали. Добро пожаловать в квазивселенную.

уже 30 лет в этой вселенной живем
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:54)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
У Кононова после перехода в Спартак поехала кукуха.
Почитаешь его бред после матчей поневоле так кажется.


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Believe LOKO (is reaL)

Перейра конченая мразь
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#7  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Вчера, 23:50)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так кто говорит - Кононов или Аленичев ?! И вообще , какая- то муть голубая... По русски уже мысли свои в виде слов и речи , не могут оформить ...((
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Вчера, 23:36)
  • +3
  •  (3)

Теперь добро - это избить и откупиться?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  acetophenon  Пискарёвка (Вчера, 23:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Могу сказать, что добро всегда побеждает зло. То, что он таким образом себя повёл и поставил, у меня вызывает уважение.

Пьяный воздух московской свободы сыграл с Аязом Гулиевым злую шутку...
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#4  Болельщик812  Санкт-Петербург (Вчера, 23:27)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Добро - это подкуп и вседозволенность чурок, зло - это закон и нормы морали. Добро пожаловать в квазивселенную.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#3  Тень отца  У поганых болот (Вчера, 23:17)
  • -3
  •  (3)

Ты охерел, " Мелказе неярко отыграл, но хорошо работает и в предыдущих играх приносил пользу"?! Он в каждой игре выпадает из игры, вообще ручник полный - какого хрена он на поле забыл?! А Гулиев гол-то забил, но в остальное время был днище-днищем, и вообще, даже не в этом суть - что такое говно забыло в Спартаке?! Мы - Спартак! А он - говно! Вот и отправьте его к говну - целая команда такая есть


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Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#2  жася  Санкт-Петербург (Вчера, 23:16)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
\кононов Думаю спартак в ЖОПЕ и ничего хорошего не предвидится ЕЩЁ есть ВОПРОСЫ
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Вчера, 23:10)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Олег Кононов: думаю, история с Гулиевым завершена. БАБЛО побеждает зло
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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