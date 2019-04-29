Руслан Камболов: с финансами у "Рубина" все хорошо

Защитник "Рубина" Руслан Камболов подвел итоги матча со "Спартаком" (1:1).- Бердыев просил контролировать мяч и правильно располагаться, чтобы при прессинге "Спартака" мы играли спокойно и выходили из обороны. Это была главная задача.- Пусть забивает побольше. Слава богу, что так получается. Наверное, мы должны были до этого забивать — была пара хороших моментов. Сыграли мы неплохо, игра была равная. Ребята все молодцы.- Тяжело сказать, что у нас не получается. Шальные голы залетают, не фарт, сами не забиваем впереди. Наверное, надо добавить агрессии в атаке. Реализуй мы те моменты, что есть, были бы на другом месте.- Азмун - это классный игрок. Он хороший парень, но мы понимаем, что его нет - те, кто играет впереди, должны понимать, что на них больше ответственности в завершении атак.- Не буду отвечать на этот вопрос. Могу сказать, что самое главное - у нас в коллективе все хорошо. Мы стараемся и будем продолжать в том же духе. А что касается этого, там тоже все хорошо.- Это большая ответственность, если человек не чувствует ответственности, значит все равно. Много игр не выигрываем наверное, давление есть такое - больше на самого себя. Все стараемся друг друга поддерживать. Надо, конечно, выиграть ближайший матч, тогда будет лучше.- Опорника с первого круга не играл. Тренер решает. Моя задача играть, где он поставит.- Черчесов, думаю, не забывает обо мне. Надо доказывать, что достоин. Конечно любой игрок надеется на вызов. Мои игры покажут, достоин я или нет.- За него не буду говорить. Это дело тренера. Считаю, он тоже достоин. Но тут решает тренер. Он много забивает, это классно.