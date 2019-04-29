Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Руслан Камболов: с финансами у "Рубина" все хорошо

Защитник "Рубина" Руслан Камболов подвел итоги матча со "Спартаком" (1:1).

- Бердыев сказал, что было легко разобрать "Спартак". На что он делал акцент при подготовке?

- Бердыев просил контролировать мяч и правильно располагаться, чтобы при прессинге "Спартака" мы играли спокойно и выходили из обороны. Это была главная задача.

- Почему Сорокин забивает больше всех в команде?

- Пусть забивает побольше. Слава богу, что так получается. Наверное, мы должны были до этого забивать — была пара хороших моментов. Сыграли мы неплохо, игра была равная. Ребята все молодцы.

- От "Рубина" ожидали более высокого места в таблице. Что не получается?

- Тяжело сказать, что у нас не получается. Шальные голы залетают, не фарт, сами не забиваем впереди. Наверное, надо добавить агрессии в атаке. Реализуй мы те моменты, что есть, были бы на другом месте.

- Не хватает Азмуна?

- Азмун - это классный игрок. Он хороший парень, но мы понимаем, что его нет - те, кто играет впереди, должны понимать, что на них больше ответственности в завершении атак.

- Продажу Азмуна связывали с проблемами финансов в клубе.

- Не буду отвечать на этот вопрос. Могу сказать, что самое главное - у нас в коллективе все хорошо. Мы стараемся и будем продолжать в том же духе. А что касается этого, там тоже все хорошо.

- Капитанская повязка дает больше ответственности?

- Это большая ответственность, если человек не чувствует ответственности, значит все равно. Много игр не выигрываем наверное, давление есть такое - больше на самого себя. Все стараемся друг друга поддерживать. Надо, конечно, выиграть ближайший матч, тогда будет лучше.

- Окончательно перешли с позиции опорника в защитника?

- Опорника с первого круга не играл. Тренер решает. Моя задача играть, где он поставит.

- Скоро будет объявлен состав сборной. Надеетесь, что про вас вспомнят?

- Черчесов, думаю, не забывает обо мне. Надо доказывать, что достоин. Конечно любой игрок надеется на вызов. Мои игры покажут, достоин я или нет.

- Сорокин заслужил?

- За него не буду говорить. Это дело тренера. Считаю, он тоже достоин. Но тут решает тренер. Он много забивает, это классно.

Петр Газин, Rusfootball.info
Теги: Камболов Спартак Рубин
Сегодня, 22:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама