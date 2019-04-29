Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (1)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (1)
22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином"
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином"
22:23
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
Кононов: как отреагировал на увольнение Родионова и Измайлова? Решение совета директоров, вот и всё (2)
22:06
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (10)
Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту (10)
20:50
Суперкубок Испании сменит формат (1)
Суперкубок Испании сменит формат (1)
17:39
Владислав Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие (13)
Владислав Радимов: компанию Кокорина и Мамаева могли вывести на агрессию сами потерпевшие (13)
13:35
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
Роман Широков покидает "Динамо" (23)
13:20
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (4)
Борис Игнатьев: шансы на третье место у ЦСКА есть - календарь у "Краснодара" более сложный (4)
13:08
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
Источник: ЦСКА предложил Алану Дзагоеву контракт на два года с зарплатой до миллиона евро (19)
12:48
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Мать Рабьо: президент "ПСЖ" своими руками разрушил команду, потому что забыл о человечности (1)
Руслан Камболов: с финансами у "Рубина" все хорошо
Защитник "Рубина" Руслан Камболов подвел итоги матча со "Спартаком" (1:1).
- Бердыев сказал, что было легко разобрать "Спартак". На что он делал акцент при подготовке?
- Бердыев просил контролировать мяч и правильно располагаться, чтобы при прессинге "Спартака" мы играли спокойно и выходили из обороны. Это была главная задача.
- Почему Сорокин забивает больше всех в команде?
- Пусть забивает побольше. Слава богу, что так получается. Наверное, мы должны были до этого забивать — была пара хороших моментов. Сыграли мы неплохо, игра была равная. Ребята все молодцы.
- От "Рубина" ожидали более высокого места в таблице. Что не получается?
- Тяжело сказать, что у нас не получается. Шальные голы залетают, не фарт, сами не забиваем впереди. Наверное, надо добавить агрессии в атаке. Реализуй мы те моменты, что есть, были бы на другом месте.
- Не хватает Азмуна?
- Азмун - это классный игрок. Он хороший парень, но мы понимаем, что его нет - те, кто играет впереди, должны понимать, что на них больше ответственности в завершении атак.
- Продажу Азмуна связывали с проблемами финансов в клубе.
- Не буду отвечать на этот вопрос. Могу сказать, что самое главное - у нас в коллективе все хорошо. Мы стараемся и будем продолжать в том же духе. А что касается этого, там тоже все хорошо.
- Капитанская повязка дает больше ответственности?
- Это большая ответственность, если человек не чувствует ответственности, значит все равно. Много игр не выигрываем наверное, давление есть такое - больше на самого себя. Все стараемся друг друга поддерживать. Надо, конечно, выиграть ближайший матч, тогда будет лучше.
- Окончательно перешли с позиции опорника в защитника?
- Опорника с первого круга не играл. Тренер решает. Моя задача играть, где он поставит.
- Скоро будет объявлен состав сборной. Надеетесь, что про вас вспомнят?
- Черчесов, думаю, не забывает обо мне. Надо доказывать, что достоин. Конечно любой игрок надеется на вызов. Мои игры покажут, достоин я или нет.
- Сорокин заслужил?
- За него не буду говорить. Это дело тренера. Считаю, он тоже достоин. Но тут решает тренер. Он много забивает, это классно.
Петр Газин, Rusfootball.info
- Бердыев сказал, что было легко разобрать "Спартак". На что он делал акцент при подготовке?
- Бердыев просил контролировать мяч и правильно располагаться, чтобы при прессинге "Спартака" мы играли спокойно и выходили из обороны. Это была главная задача.
- Почему Сорокин забивает больше всех в команде?
- Пусть забивает побольше. Слава богу, что так получается. Наверное, мы должны были до этого забивать — была пара хороших моментов. Сыграли мы неплохо, игра была равная. Ребята все молодцы.
- От "Рубина" ожидали более высокого места в таблице. Что не получается?
- Тяжело сказать, что у нас не получается. Шальные голы залетают, не фарт, сами не забиваем впереди. Наверное, надо добавить агрессии в атаке. Реализуй мы те моменты, что есть, были бы на другом месте.
- Не хватает Азмуна?
- Азмун - это классный игрок. Он хороший парень, но мы понимаем, что его нет - те, кто играет впереди, должны понимать, что на них больше ответственности в завершении атак.
- Продажу Азмуна связывали с проблемами финансов в клубе.
- Не буду отвечать на этот вопрос. Могу сказать, что самое главное - у нас в коллективе все хорошо. Мы стараемся и будем продолжать в том же духе. А что касается этого, там тоже все хорошо.
- Капитанская повязка дает больше ответственности?
- Это большая ответственность, если человек не чувствует ответственности, значит все равно. Много игр не выигрываем наверное, давление есть такое - больше на самого себя. Все стараемся друг друга поддерживать. Надо, конечно, выиграть ближайший матч, тогда будет лучше.
- Окончательно перешли с позиции опорника в защитника?
- Опорника с первого круга не играл. Тренер решает. Моя задача играть, где он поставит.
- Скоро будет объявлен состав сборной. Надеетесь, что про вас вспомнят?
- Черчесов, думаю, не забывает обо мне. Надо доказывать, что достоин. Конечно любой игрок надеется на вызов. Мои игры покажут, достоин я или нет.
- Сорокин заслужил?
- За него не буду говорить. Это дело тренера. Считаю, он тоже достоин. Но тут решает тренер. Он много забивает, это классно.
Петр Газин, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.