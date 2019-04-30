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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Шамиль Газизов: по Живоглядову есть предложения не только из "Локомотива"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес московского "Локомотива" к Дмитрию Живоглядову.

"С "Локомотивом" у нас переговоры и не прерывались. Но по Живоглядову есть предложения не только из "Локомотива".

Дмитрий — футболист хорошего уровня. Более того, различные клубы интересуются еще четырьмя нашими игроками. Понятно, что Живоглядов входит в их число", - цитирует Газизова Sport24.
Теги: Газизов Уфа Локомотив
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