Россия РПЛ 2018/19
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19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (3)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (3)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Шамиль Газизов: по Живоглядову есть предложения не только из "Локомотива"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал интерес московского "Локомотива" к Дмитрию Живоглядову.
"С "Локомотивом" у нас переговоры и не прерывались. Но по Живоглядову есть предложения не только из "Локомотива".
Дмитрий — футболист хорошего уровня. Более того, различные клубы интересуются еще четырьмя нашими игроками. Понятно, что Живоглядов входит в их число", - цитирует Газизова Sport24.
"С "Локомотивом" у нас переговоры и не прерывались. Но по Живоглядову есть предложения не только из "Локомотива".
Дмитрий — футболист хорошего уровня. Более того, различные клубы интересуются еще четырьмя нашими игроками. Понятно, что Живоглядов входит в их число", - цитирует Газизова Sport24.
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