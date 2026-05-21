Мостовой объяснил, почему Салах может не выйти в матче с Россией

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о возможном участии Мохамеда Салаха в матче с Россией
Фото: Getty Images
Александр Мостовой заявил, что футболист может получить повреждение в матче против России.

"У Мохамеда недавно была травма. Зачем им рисковать? Любой риск может закончиться тем, что Салах будет смотреть ЧМ по телевизору.
Думаю, он будет под присмотром в матче с Россией. Возможно, вообще не выйдет", - сказал Мостовой "Советскому спорту".

28 мая состоится товарищеский матч между сборными Египта и России. Встреча пройдет в Каире на стадионе "Миср".

Чемпионат мира 2026 года начнется 11 июня. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Египет сыграет с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном в рамках группового этапа.

