Россия РПЛ 2018/19
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Евгений Ловчев: в прошлом году "Зенит" выглядел, как сегодняшний "Спартак"
Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что ключевым моментом в чемпионской гонке РПЛ стали зимние трансферы "Зенита".
"Пришедшая тройка Ракицкий - Барриос - Азмун изменила внутренне состояние команды. Потому что до этого "Зенит" выглядел, как "Спартак" - мог проиграть "Анжи", дома уступить молодому "Рубину" и прочее.
А пришедшие ребята тем, что им надо доказывать, отрабатывать контракты - ведь по приходу все всегда особо стараются - и освежили игру. Причем в каждой линии. Ракицкий добавил быстроты развития атаки. Азмун настолько плотно увязался с Дзюбой - просто загляденье. Не зря Артем говорил: "Как только я принимаю мяч, иранец сразу под меня открывается". Это очень много значит. И, конечно, Барриос - лучший опорный полузащитник, который занимается не созиданием, как таковым, хотя и забил "Спартаку", а разрушением. Как раз тем, которое было так необходимо "Зениту" в этой зоне, через которую он много пропускал. Теперь из этой зоны нет угроз. Команда подтянулась вслед за новичками, и они просто кайф ловят, как сейчас громят всех", - цитирует Ловчева Спорт уик-энд.
"Пришедшая тройка Ракицкий - Барриос - Азмун изменила внутренне состояние команды. Потому что до этого "Зенит" выглядел, как "Спартак" - мог проиграть "Анжи", дома уступить молодому "Рубину" и прочее.
А пришедшие ребята тем, что им надо доказывать, отрабатывать контракты - ведь по приходу все всегда особо стараются - и освежили игру. Причем в каждой линии. Ракицкий добавил быстроты развития атаки. Азмун настолько плотно увязался с Дзюбой - просто загляденье. Не зря Артем говорил: "Как только я принимаю мяч, иранец сразу под меня открывается". Это очень много значит. И, конечно, Барриос - лучший опорный полузащитник, который занимается не созиданием, как таковым, хотя и забил "Спартаку", а разрушением. Как раз тем, которое было так необходимо "Зениту" в этой зоне, через которую он много пропускал. Теперь из этой зоны нет угроз. Команда подтянулась вслед за новичками, и они просто кайф ловят, как сейчас громят всех", - цитирует Ловчева Спорт уик-энд.
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