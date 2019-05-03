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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Евгений Ловчев: в прошлом году "Зенит" выглядел, как сегодняшний "Спартак"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что ключевым моментом в чемпионской гонке РПЛ стали зимние трансферы "Зенита".

"Пришедшая тройка Ракицкий - Барриос - Азмун изменила внутренне состояние команды. Потому что до этого "Зенит" выглядел, как "Спартак" - мог проиграть "Анжи", дома уступить молодому "Рубину" и прочее.

А пришедшие ребята тем, что им надо доказывать, отрабатывать контракты - ведь по приходу все всегда особо стараются - и освежили игру. Причем в каждой линии. Ракицкий добавил быстроты развития атаки. Азмун настолько плотно увязался с Дзюбой - просто загляденье. Не зря Артем говорил: "Как только я принимаю мяч, иранец сразу под меня открывается". Это очень много значит. И, конечно, Барриос - лучший опорный полузащитник, который занимается не созиданием, как таковым, хотя и забил "Спартаку", а разрушением. Как раз тем, которое было так необходимо "Зениту" в этой зоне, через которую он много пропускал. Теперь из этой зоны нет угроз. Команда подтянулась вслед за новичками, и они просто кайф ловят, как сейчас громят всех", - цитирует Ловчева Спорт уик-энд.
Теги: Зенит Спартак Ловчев
Сегодня, 12:51
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#1  yuri  спб (Сегодня, 12:59)
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Все верно.Класс игроков решает результат. Никакая не игра , господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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