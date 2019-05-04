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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Олег Кононов: Гулиеву нужно исключать брак в передачах

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции после победы над "Уралом" (1:0) в Екатеринбурге в матче 27-го тура РПЛ высказался об игре Аяза Гулиева и Максима Глушенкова.

"Мне не показалось, что Гулиев сыграл слабовато. Он преданно относится к своей профессии. У него стиль такой, он играет ответственно в обороне. Может быть, ему чуть-чуть не хватает навыка в атаке, над этим надо работать. Нужно исключать брак в передачах.

Глушенков вышел по позиции и говорить о будущем я бы не хотел. Будущее всегда в настоящим. Давайте жить настоящим. Не могу сказать, что он отыграл так, чтобы это удовлетворяло и его, и меня. На тренировках он очень хорошо работает и получает свое время. У каждого игрока есть перспективы, но им нужно показывать мне работу на тренировках", - цитирует Кононова Sport24.ru.
Теги: Кононов Гулиев Урал Спартак
Сегодня, 17:16
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#1  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 17:25)
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Болеет за:
«Зенит»
над Федуном смеется вся Лига Чемпионов smile
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
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