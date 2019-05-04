Россия РПЛ 2018/19
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Олег Кононов: Гулиеву нужно исключать брак в передачах
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на пресс-конференции после победы над "Уралом" (1:0) в Екатеринбурге в матче 27-го тура РПЛ высказался об игре Аяза Гулиева и Максима Глушенкова.
"Мне не показалось, что Гулиев сыграл слабовато. Он преданно относится к своей профессии. У него стиль такой, он играет ответственно в обороне. Может быть, ему чуть-чуть не хватает навыка в атаке, над этим надо работать. Нужно исключать брак в передачах.
Глушенков вышел по позиции и говорить о будущем я бы не хотел. Будущее всегда в настоящим. Давайте жить настоящим. Не могу сказать, что он отыграл так, чтобы это удовлетворяло и его, и меня. На тренировках он очень хорошо работает и получает свое время. У каждого игрока есть перспективы, но им нужно показывать мне работу на тренировках", - цитирует Кононова Sport24.ru.
"Мне не показалось, что Гулиев сыграл слабовато. Он преданно относится к своей профессии. У него стиль такой, он играет ответственно в обороне. Может быть, ему чуть-чуть не хватает навыка в атаке, над этим надо работать. Нужно исключать брак в передачах.
Глушенков вышел по позиции и говорить о будущем я бы не хотел. Будущее всегда в настоящим. Давайте жить настоящим. Не могу сказать, что он отыграл так, чтобы это удовлетворяло и его, и меня. На тренировках он очень хорошо работает и получает свое время. У каждого игрока есть перспективы, но им нужно показывать мне работу на тренировках", - цитирует Кононова Sport24.ru.
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