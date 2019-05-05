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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Эльдор Шомуродов: результатом не очень довольны, должны были выигрывать

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал ничью с "Краснодаром".

- Результатом не очень довольны. Столько болельщиков было... Должны были выиграть. Но ничья тоже неплохо.

- Почему не клеилась игра у "Ростова"?

- Будем разбирать завтра.

- У "Ростова" через чемпионат есть шансы отобраться в Лигу Европы?

- Конечно.

- Матчи с "Краснодаром" принципиальные?

- Да. Это дерби!

- С чем связан спад команды?

- У всех бывает спад. В следующих играх получится лучше. В каждой игре выходим, чтобы выиграть.

- Почему играли в шапке?

- Голову разбил чуть-чуть.

- Что сказал Карпин, когда выходили на замену?

- Выйти и помочь команде.

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Теги: Ростов Краснодар
Сегодня, 22:20
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#1  Bender  г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:03)
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online
Болеет за:
«Ростов»
красава !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
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