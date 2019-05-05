Россия РПЛ 2018/19
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Эльдор Шомуродов: результатом не очень довольны, должны были выигрывать
Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал ничью с "Краснодаром".
- Результатом не очень довольны. Столько болельщиков было... Должны были выиграть. Но ничья тоже неплохо.
- Почему не клеилась игра у "Ростова"?
- Будем разбирать завтра.
- У "Ростова" через чемпионат есть шансы отобраться в Лигу Европы?
- Конечно.
- Матчи с "Краснодаром" принципиальные?
- Да. Это дерби!
- С чем связан спад команды?
- У всех бывает спад. В следующих играх получится лучше. В каждой игре выходим, чтобы выиграть.
- Почему играли в шапке?
- Голову разбил чуть-чуть.
- Что сказал Карпин, когда выходили на замену?
- Выйти и помочь команде.
Rusfootball.info
- Результатом не очень довольны. Столько болельщиков было... Должны были выиграть. Но ничья тоже неплохо.
- Почему не клеилась игра у "Ростова"?
- Будем разбирать завтра.
- У "Ростова" через чемпионат есть шансы отобраться в Лигу Европы?
- Конечно.
- Матчи с "Краснодаром" принципиальные?
- Да. Это дерби!
- С чем связан спад команды?
- У всех бывает спад. В следующих играх получится лучше. В каждой игре выходим, чтобы выиграть.
- Почему играли в шапке?
- Голову разбил чуть-чуть.
- Что сказал Карпин, когда выходили на замену?
- Выйти и помочь команде.
Rusfootball.info
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