Эльдор Шомуродов: результатом не очень довольны, должны были выигрывать

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал ничью с "Краснодаром".- Результатом не очень довольны. Столько болельщиков было... Должны были выиграть. Но ничья тоже неплохо.- Будем разбирать завтра.- Конечно.- Да. Это дерби!- У всех бывает спад. В следующих играх получится лучше. В каждой игре выходим, чтобы выиграть.- Голову разбил чуть-чуть.- Выйти и помочь команде.