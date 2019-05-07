Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат: у Кокорина есть совесть, и она всё исправит
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, на прениях сообщила суду, что её подзащитный осознал свою вину за конфликт с чиновником Денисом Паком в кофейне.
"Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как лёгкий вред здоровью. При вынесении наказания необходимо руководствоваться принципом гуманизма.
Александр Кокорин — человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмёт. Воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции — это лишь малый список того, что сделал Кокорин.
Сын у Александра Кокорина ещё маленький, но он уже умеет говорить и знает слово "папа". Он часто спрашивает, где он. Видеть ребёнок может только награды и кубки.
Прозрение досталось ему дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всё исправит. Жаль лишь потерянное время. Сегодня я зачитала заключение врача "Зенита", в котором говорится, что он может закончить карьеру игрока.
Анализируя свой поступок, Александр признает: да, оступился, да, поступил так сгоряча и совершил глупость. Кокорин подавал ходатайство о даче показаний с полиграфом, что говорит о его честности", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
"Без сомнения, личность моего подзащитного характеризуется более чем положительно. Общественная опасность данного деяния оценивается как лёгкий вред здоровью. При вынесении наказания необходимо руководствоваться принципом гуманизма.
Александр Кокорин — человек неравнодушный. Он скорее отдаст, чем возьмёт. Воплощал мечты тяжелобольных детей, купил квартиру малоимущей семье, оплачивал операции — это лишь малый список того, что сделал Кокорин.
Сын у Александра Кокорина ещё маленький, но он уже умеет говорить и знает слово "папа". Он часто спрашивает, где он. Видеть ребёнок может только награды и кубки.
Прозрение досталось ему дорогой ценой. Совесть у него есть, и она всё исправит. Жаль лишь потерянное время. Сегодня я зачитала заключение врача "Зенита", в котором говорится, что он может закончить карьеру игрока.
Анализируя свой поступок, Александр признает: да, оступился, да, поступил так сгоряча и совершил глупость. Кокорин подавал ходатайство о даче показаний с полиграфом, что говорит о его честности", - цитирует Стукалову "Чемпионат.сом".
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