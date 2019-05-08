Георгий Джикия: Гулиев с первого дня чувствовал себя виноватым

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что полузащитник Аяз Гулиев до сих пор переживает из-за инцидента с Майклом Коу.– Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.– Было неприятно на это смотреть. Но Гулю я узнал, да.