Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (13)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (13)
Вчера, 22:51
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Джейми Варди стал лучшим игроком АПЛ в апреле
Вчера, 22:27
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
РФС и РФПЛ проверят поле стадиона "Динамо" 16 мая
Вчера, 22:23
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Маурисио Почеттино: никто не ожидал, что "Тоттенхэм" дойдет до полуфинала Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:04
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
"Локомотив" и "Динамо" интересуются Паршивлюком
Вчера, 21:45
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Михаил Грушевский: уверен, что Фернандес не перейдёт в "Зенит" даже если ЦСКА не будет играть в ЛЧ
Вчера, 21:42
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности
Вчера, 20:55
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной" (1)
Вчера, 20:25
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Тимофеев и Джано не сыграют со "Спартаком" (12)
Вчера, 20:22
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Бакайоко рассказал о скандале с Дженнаро Гаттузо
Георгий Джикия: Гулиев с первого дня чувствовал себя виноватым
Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что полузащитник Аяз Гулиев до сих пор переживает из-за инцидента с Майклом Коу.
– Как в команде отнеслись к истории с Гулиевым? Вы провели с ним нравоучительную беседу?
– Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.
– Когда увидели видеозапись инцидента с Гулиевым, могли поверить своим глазам?
– Было неприятно на это смотреть. Но Гулю я узнал, да.
"Спорт-Экспресс"
– Как в команде отнеслись к истории с Гулиевым? Вы провели с ним нравоучительную беседу?
– Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.
– Когда увидели видеозапись инцидента с Гулиевым, могли поверить своим глазам?
– Было неприятно на это смотреть. Но Гулю я узнал, да.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.