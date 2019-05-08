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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Георгий Джикия: Гулиев с первого дня чувствовал себя виноватым

Защитник "Спартака" Георгий Джикия отметил, что полузащитник Аяз Гулиев до сих пор переживает из-за инцидента с Майклом Коу.

– Как в команде отнеслись к истории с Гулиевым? Вы провели с ним нравоучительную беседу?

– Конечно, мы поговорили. Но, если честно, Гуле уже ничего говорить не надо было. С того момента, как он приехал на базу, он уже понимал, что у него нет никаких оправданий. Он с первого же дня чувствовал себя виноватым и очень переживал по этому поводу. И до сих пор переживает – я уверен в этом. Это видно. Он зол сам на себя, потому что этот поступок его не красит, так делать нельзя.

– Когда увидели видеозапись инцидента с Гулиевым, могли поверить своим глазам?

– Было неприятно на это смотреть. Но Гулю я узнал, да.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джикия Гулиев Спартак
Сегодня, 11:32
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