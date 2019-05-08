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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, а нападающий "Зенита" Александр Кокорин - 1 год и 6 месяцев.

"Жаль ребят. Выбрали адвокатов, которые не защищали, а такое ощущение, что специально затягивали процесс, ведя войну со следственным комитетом и судейским корпусом, что в корне неправильно. И таким образом получили то, что получили. Уверен: если бы Мамаев и Кокорин не пользовались адвокатами, а защищали себя сами, результат мог бы быть лучше. Точно не хуже. Адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят. Хотя, безусловно, они должны быть наказаны", - цитирует Селюка Sport24.ru.
Теги: Селюк Кокорин Мамаев
Вчера, 23:52
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