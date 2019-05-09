Денис Глушаков поздравил всех с Днем Победы

Россия РПЛ 2018/19
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11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (1)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (1)
03:18
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (20)
Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев после вынесения такого приговора могут озлобиться, и вера в справедливость пропадет напрочь (20)
00:19
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
Павел Колобков: уверен, Кокорин и Мамаев сделают выводы и найдут в себе силы вернуться в спорт
00:16
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (3)
Геннадий Орлов: "Зенит" всегда будет поддерживать Кокорина. Это и есть его мотивация вернуться в футбол (3)
00:12
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (17)
Николай Валуев: Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки. Но ощущение безнаказанности поколебалось (17)
00:01
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (40)
"Ливерпуль", жди! "Тоттенхэм" забил "Аяксу" три мяча за тайм и вышел в финал Лиги чемпионов! (40)
Вчера, 23:52
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Дмитрий Селюк: жаль Кокорина и Мамаева. Их адвокаты больше пиарили себя, чем защищали ребят (5)
Вчера, 23:46
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит
Вчера, 23:30
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Мирча Луческу: это показательный процесс. Кокорина и Мамаева наказали за их имена, а не за их дела (4)
Вчера, 23:15
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (4)
Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое (4)
Вчера, 23:03
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Сергей Силкин: приговор - есть приговор. Что заслужили Кокорин с Мамаевым, то и получили
Вчера, 22:56
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Андрей Кобелев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: если бы в СМИ поддержали, то такого бы не произошло
Вчера, 22:44
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (5)
Игорь Лебедев - о приговоре Кокорину и Мамаеву: а что нужно было? Погладить по головке и дать конфетку? (5)
Вчера, 22:33
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (12)
Василий Уткин: о приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить (12)
Вчера, 22:20
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (3)
Мама Кокориных в слезах покинула здание суда. Ее сыновей приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии (3)
Вчера, 21:53
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Александр Шлеменко: можно сделать все красиво и их поддержат. Все в руках Кокорина и Мамаева (3)
Вчера, 21:06
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
"Аякс" - "Тоттенхэм": Сон и Вентонген выйдут в старте гостей (1)
Вчера, 21:02
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Адвокат Кокорина: насколько нам известно, Александр хочет вернуться в профессиональный футбол (3)
Вчера, 21:00
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Роман Павлюченко: бессмысленно говорить что-то по Кокорину и Мамаеву. Эту тему нужно закрыть
Вчера, 20:42
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Александр Шлеменко: наказание Кокорина и Мамаева не самое строгое, но и не самое мягкое
Вчера, 20:33
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Юрий Васильков: уверен, в будущем году мы увидим Кокорина на поле, все зависит от его характера (2)
Вчера, 20:22
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (13)
Андрей Воронин: приговор Кокорину и Мамаеву - перебор. Слишком уже, мне жалко их семьи, детей, жен (13)
Вчера, 20:16
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Вячеслав Дацик - о приговоре Кокорину и Мамаеву: ни за что налили срок. 15 суток с метлой за глаза бы было (5)
Денис Глушаков поздравил всех с Днем Победы
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил всех с Днем Победы.
"С Днем Победы! Спасибо ветераны за великую Победу. Низкий Вам поклон! Помним! Гордимся!", - написал Глушаков в твиттере.
"С Днем Победы! Спасибо ветераны за великую Победу. Низкий Вам поклон! Помним! Гордимся!", - написал Глушаков в твиттере.
С Днём Победы!!! Спасибо ветераны за великую Победу. Низкий Вам поклон! Помним!!! Гордимся!! #9мая #деньпобеды #ветераны #спасибо pic.twitter.com/O9j7eZNgrG— Denis Glushakov (@DGlushakov8) May 9, 2019
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