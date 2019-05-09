Денис Глушаков поздравил всех с Днем Победы

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поздравил всех с Днем Победы."С Днем Победы! Спасибо ветераны за великую Победу. Низкий Вам поклон! Помним! Гордимся!", - написал Глушаков в твиттере.