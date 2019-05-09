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Рубин
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения

Известный российский специалист Федор Щербаченко прокомментировал решение суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Хочется поддержать ребят. Все мы понимаем, что по большому счету они сегодня козлы отпущения. Обычно известным людям все прощается, но здесь наоборот. Из-за не очень хорошей репутации им сделали показательную порку. Я не знаю всех нюансов законодательства, но знаю много примеров, когда люди за большие прегрешения получали гораздо более мягкие наказания.

Не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - какие-то великомученики. Но это все равно молодые люди, которых жаль, их семьи тоже жаль. Им нужно в такой ситуации переосмыслить свою жизненную философию. И самое главное - не падать духом.

Знаю, что большая часть футбольного сообщества поддерживает Кокорина и Мамаева. Желаю, чтобы время за решеткой пролетело для них быстрее, чтобы они вернулись поумневшими, повзрослевшими, а может быть, и заматеревшими. Чтобы впоследствии они принимали правильные решения. Чтобы не угробили свой талант, постарались сохранить здоровье и играли потом в футбол с удвоенной энергией", - цитирует Щербаченко Евро-Футбол.
Теги: Щербаченко Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:52
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4
(3)
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:52)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
"Обычно известным людям все прощается".
Офигеть, какое "трезвое" замечание.
Может артисты побивают своих зрителей и им ничего не бывает, ну "норма" же такая. Или политики захватывают людей в рабство, они же известные, нужно их простить. laughing


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 15:10)
  • +2
  •  (4)
online

Они не козлы отпущения...у нас вся страна козлы...как можно терпеть эту власть...кого хочу того посажу...правосудия и права нет...зато миллиарды воровать можно и самолёты болванки делать...люди погибли ...и все знают что эти самолёты на 50 процентов сделаны из дерьма...а Ребят судить ...да Они не правы...ПОДУМАЙТЕ ...ГДЕ МЫ...А МЫ ...В Г...НЕ..и всё ИЗ ЗА царя ВОРА...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 14:02)
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Козлы - это точно. А во втором слове - грамматическая ошибка. "опущения". Опущеные козлы они. По 80 кило козлятины, отжареной на нарах


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:54)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
..может просто козлы?..играя в классных командах....зарабатывая большие деньги и свалиться на банальщину?

МАЛО..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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