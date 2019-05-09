Россия РПЛ 2018/19
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Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру
Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что российская премьер-лига нуждается в увеличении числа участников.
"Нашим молодым футболистам, которые есть в "Чертаново", в "Спартаке", в "Краснодаре", некогда играть. Нам надо расширять премьер-лигу. Сейчас мы проводим всего 30 матчей и несколько игр в Кубке. Это не уровень. Надо проводить больше игр. Должна быть прослойка команд, которые стоят на вылет, находятся в середине таблицы. Мы все время говорим, что будет болото. Но почему-то в Испании, Италии, Англии хорошо играют и те команды, которые не в первой десятке. А у нас говорят про болото.
Давайте вместе все соберемся, обсудим и будем проводить больше матчей. Например, в "Урале" мы можем поставить молодого футболиста на какие-то игры среди команд премьер-лиги. Но сейчас каждое очко на вес золота. По две команды вылетают и играют переходные матчи. Всем тяжело и каждый бьется за каждое очко. Может быть, у нас из-за этого и футбол не такой зрелищный. Правильно некоторые руководители клубов говорят: "Завтра я вылечу, и в нашем регионе футбола больше не будет". Все это понимают, бьются за очки и не показывают красивую игру", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс"
"Нашим молодым футболистам, которые есть в "Чертаново", в "Спартаке", в "Краснодаре", некогда играть. Нам надо расширять премьер-лигу. Сейчас мы проводим всего 30 матчей и несколько игр в Кубке. Это не уровень. Надо проводить больше игр. Должна быть прослойка команд, которые стоят на вылет, находятся в середине таблицы. Мы все время говорим, что будет болото. Но почему-то в Испании, Италии, Англии хорошо играют и те команды, которые не в первой десятке. А у нас говорят про болото.
Давайте вместе все соберемся, обсудим и будем проводить больше матчей. Например, в "Урале" мы можем поставить молодого футболиста на какие-то игры среди команд премьер-лиги. Но сейчас каждое очко на вес золота. По две команды вылетают и играют переходные матчи. Всем тяжело и каждый бьется за каждое очко. Может быть, у нас из-за этого и футбол не такой зрелищный. Правильно некоторые руководители клубов говорят: "Завтра я вылечу, и в нашем регионе футбола больше не будет". Все это понимают, бьются за очки и не показывают красивую игру", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс"
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