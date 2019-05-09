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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что российская премьер-лига нуждается в увеличении числа участников.

"Нашим молодым футболистам, которые есть в "Чертаново", в "Спартаке", в "Краснодаре", некогда играть. Нам надо расширять премьер-лигу. Сейчас мы проводим всего 30 матчей и несколько игр в Кубке. Это не уровень. Надо проводить больше игр. Должна быть прослойка команд, которые стоят на вылет, находятся в середине таблицы. Мы все время говорим, что будет болото. Но почему-то в Испании, Италии, Англии хорошо играют и те команды, которые не в первой десятке. А у нас говорят про болото.

Давайте вместе все соберемся, обсудим и будем проводить больше матчей. Например, в "Урале" мы можем поставить молодого футболиста на какие-то игры среди команд премьер-лиги. Но сейчас каждое очко на вес золота. По две команды вылетают и играют переходные матчи. Всем тяжело и каждый бьется за каждое очко. Может быть, у нас из-за этого и футбол не такой зрелищный. Правильно некоторые руководители клубов говорят: "Завтра я вылечу, и в нашем регионе футбола больше не будет". Все это понимают, бьются за очки и не показывают красивую игру", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 18:23
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5
(5)
#5  EMDM   (Сегодня, 20:37)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
каждый бьется за каждое очко

Это разве плохо?
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#4  Victor671b  Горячий ключ (Сегодня, 20:31)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Вот не удивлен, что это говорит президент Урала.битва за очки ему не нравится, понимаешь ли. Конечно, при таких раскладах особо играми не потаргуешь - можно и аылететь.
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#3  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 18:54)
  • -3
  •  (5)

Ты и при 16 командах бабки делаешь.Зачем Спартаку слив оформил?
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#2  Сэт  Одесса-Рязань (Сегодня, 18:36)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
dreamcatcher,
Китай - 16 команд - 1 400 000 000 человек

Дальше что?)


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#1  dreamcatcher  Н-ск (Сегодня, 18:33)
  • -5
  •  (5)
online

Россия - 16 команд - 146 000 000 чел.
Чехия - 16 команд - 10 610 055 чел.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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