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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сослан Джанаев: после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере

Бывший вратарь "Спартака" Сослан Джанаев рассказал, как ему играется в польском чемпионате.

В начале февраля Джанаев разорвал контракт с "Рубином", а в конце того же месяца подписал контракт с "Медзью" из польского города Легница, которая выступает в высшей лиге страны.

– Каковы ваши планы после окончания сезона?

– Осталось три игры до конца. Три очень важные, принципиальные игры, в которых нам нужно набирать очки. Я сфокусирован на них. Мой контракт рассчитан до конца сезона. Соответственно после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере.

– Рассчитываете ли попасть в сборную России из чемпионата Польши?

– Каждый футболист хочет играть за сборную. И я не исключение. Сейчас моя основная задача – показывать надежную, стабильную, хорошую игру, а потом – вернуться в обойму сборной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Джанаев Спартак
Сегодня, 20:02
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