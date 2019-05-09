Россия РПЛ 2018/19
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Сослан Джанаев: после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере
Бывший вратарь "Спартака" Сослан Джанаев рассказал, как ему играется в польском чемпионате.
В начале февраля Джанаев разорвал контракт с "Рубином", а в конце того же месяца подписал контракт с "Медзью" из польского города Легница, которая выступает в высшей лиге страны.
– Каковы ваши планы после окончания сезона?
– Осталось три игры до конца. Три очень важные, принципиальные игры, в которых нам нужно набирать очки. Я сфокусирован на них. Мой контракт рассчитан до конца сезона. Соответственно после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере.
– Рассчитываете ли попасть в сборную России из чемпионата Польши?
– Каждый футболист хочет играть за сборную. И я не исключение. Сейчас моя основная задача – показывать надежную, стабильную, хорошую игру, а потом – вернуться в обойму сборной.
"Спорт-Экспресс"
В начале февраля Джанаев разорвал контракт с "Рубином", а в конце того же месяца подписал контракт с "Медзью" из польского города Легница, которая выступает в высшей лиге страны.
– Каковы ваши планы после окончания сезона?
– Осталось три игры до конца. Три очень важные, принципиальные игры, в которых нам нужно набирать очки. Я сфокусирован на них. Мой контракт рассчитан до конца сезона. Соответственно после окончания сезона подумаю о дальнейшей карьере.
– Рассчитываете ли попасть в сборную России из чемпионата Польши?
– Каждый футболист хочет играть за сборную. И я не исключение. Сейчас моя основная задача – показывать надежную, стабильную, хорошую игру, а потом – вернуться в обойму сборной.
"Спорт-Экспресс"
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