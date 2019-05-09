Россия РПЛ 2018/19
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20:44
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (1)
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (1)
20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (7)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (7)
16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза
"Крылья Советов" не смогут удовлетворить финансовые запросы нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, даже если они снизятся в два раза, заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.
– "Крылья" готовы взять к себе Кокорина и Мамаева? – вопрос Шикунову.
– У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося… (смеется)
– Думаю, их ценник сильно упадет.
– Даже если в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют.
"Спорт-Экспресс"
– "Крылья" готовы взять к себе Кокорина и Мамаева? – вопрос Шикунову.
– У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося… (смеется)
– Думаю, их ценник сильно упадет.
– Даже если в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют.
"Спорт-Экспресс"
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