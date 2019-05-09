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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза

"Крылья Советов" не смогут удовлетворить финансовые запросы нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, даже если они снизятся в два раза, заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

– "Крылья" готовы взять к себе Кокорина и Мамаева? – вопрос Шикунову.

– У нас нет таких средств, чтобы даже после всего случившегося… (смеется)

– Думаю, их ценник сильно упадет.

– Даже если в два раза упадет, мы не потянем. Наш клуб работает в иных реалиях и цифрах, поэтому у нас другие футболисты играют.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Крылья Советов Шикунов Кокорин Мамев
Сегодня, 20:44
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#1  гость   (Сегодня, 22:11)
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Они не хотят в ФНЛ !
Регистрация: 21.02.2019 [жалоба]
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