Тони Шунич: не помню, чтобы у "Ростова" были моменты (видео)

Защитник "Динамо" Тони Шунич прокомментировал ничью с "Ростовом" в 28-м туре чемпионата России.- По качеству была одна из лучших наших игр. Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. У нас были очень хорошие моменты, мы владели мячом, старались, прессинговали, но не смогли забить.- Не можем понять, почему никак не можем забить. На тренировках работаем над этим. Это больше психологический момент. Видимо, страх овладевает нами в ответственный момент.- У них низко садились, у нас нападающего не было вообще. Хотел помочь ребятам в нападении.- Песьяков у них сыграл очень хорошо. Выручал все время. Думаю, он лучший игрок встречи сегодня, - передает слова Шунича корреспондентГригорий Каленов.