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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Тони Шунич: не помню, чтобы у "Ростова" были моменты (видео)

Защитник "Динамо" Тони Шунич прокомментировал ничью с "Ростовом" в 28-м туре чемпионата России.



- По качеству была одна из лучших наших игр. Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. У нас были очень хорошие моменты, мы владели мячом, старались, прессинговали, но не смогли забить.

- Чего не хватает для реализации?

- Не можем понять, почему никак не можем забить. На тренировках работаем над этим. Это больше психологический момент. Видимо, страх овладевает нами в ответственный момент.

- Вы в конце уже сами начали разводить атаки, ходили с мячом вперед. Поняли, что не получается у ребят совсем?

- У них низко садились, у нас нападающего не было вообще. Хотел помочь ребятам в нападении.

- Почему не получилось забить? Чудеса Песьякова?

- Песьяков у них сыграл очень хорошо. Выручал все время. Думаю, он лучший игрок встречи сегодня, - передает слова Шунича корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Теги: Rвидео Шунич Динамо Ростов
Сегодня, 17:01
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