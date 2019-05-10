Россия РПЛ 2018/19
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Тони Шунич: не помню, чтобы у "Ростова" были моменты (видео)
Защитник "Динамо" Тони Шунич прокомментировал ничью с "Ростовом" в 28-м туре чемпионата России.
- По качеству была одна из лучших наших игр. Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. У нас были очень хорошие моменты, мы владели мячом, старались, прессинговали, но не смогли забить.
- Чего не хватает для реализации?
- Не можем понять, почему никак не можем забить. На тренировках работаем над этим. Это больше психологический момент. Видимо, страх овладевает нами в ответственный момент.
- Вы в конце уже сами начали разводить атаки, ходили с мячом вперед. Поняли, что не получается у ребят совсем?
- У них низко садились, у нас нападающего не было вообще. Хотел помочь ребятам в нападении.
- Почему не получилось забить? Чудеса Песьякова?
- Песьяков у них сыграл очень хорошо. Выручал все время. Думаю, он лучший игрок встречи сегодня, - передает слова Шунича корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- По качеству была одна из лучших наших игр. Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. У нас были очень хорошие моменты, мы владели мячом, старались, прессинговали, но не смогли забить.
- Чего не хватает для реализации?
- Не можем понять, почему никак не можем забить. На тренировках работаем над этим. Это больше психологический момент. Видимо, страх овладевает нами в ответственный момент.
- Вы в конце уже сами начали разводить атаки, ходили с мячом вперед. Поняли, что не получается у ребят совсем?
- У них низко садились, у нас нападающего не было вообще. Хотел помочь ребятам в нападении.
- Почему не получилось забить? Чудеса Песьякова?
- Песьяков у них сыграл очень хорошо. Выручал все время. Думаю, он лучший игрок встречи сегодня, - передает слова Шунича корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
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