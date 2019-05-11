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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак, отыграв один мяч в матче 28-го тура РПЛ против "Ахмата", забил первый гол в премьер-лиге за восемь лет.

В остальных 130 встречах в элитном дивизионе защитник не отличался. Зато в первом дивизионе он отметился двумя точными ударами: в сезоне-2014/15 от него пострадал "Сахалин", а год назад - "Зенит-2".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бурлак Крылья Советов
Сегодня, 19:14
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#2  anonymous   (Сегодня, 19:47)
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может его в пару к Заболтоному Зене купить?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 19:20)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
До сих пор помню забавный титр: "Тарас Буралак". Это что-то такое из турецкого, по-моему... bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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