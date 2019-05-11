Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет

Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак, отыграв один мяч в матче 28-го тура РПЛ против "Ахмата", забил первый гол в премьер-лиге за восемь лет.В остальных 130 встречах в элитном дивизионе защитник не отличался. Зато в первом дивизионе он отметился двумя точными ударами: в сезоне-2014/15 от него пострадал "Сахалин", а год назад - "Зенит-2".