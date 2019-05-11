Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (4)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (4)
18:53
Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
Николай Наумов: Смолов вернулся! (2)
15:52
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
"Краснодар" разгромил "Енисей" (31)
15:39
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
«Рубин» бедствует, но Бердыев получает больше всех и больше всей команды. Рейтинг зарплат тренеров РПЛ (8)
15:35
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко: будет преувеличением сказать, что я согласовал условия нового контракта с "Манчестер Сити" (1)
12:35
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет
Защитник "Крыльев Советов" Тарас Бурлак, отыграв один мяч в матче 28-го тура РПЛ против "Ахмата", забил первый гол в премьер-лиге за восемь лет.
В остальных 130 встречах в элитном дивизионе защитник не отличался. Зато в первом дивизионе он отметился двумя точными ударами: в сезоне-2014/15 от него пострадал "Сахалин", а год назад - "Зенит-2".
"Спорт-Экспресс"
В остальных 130 встречах в элитном дивизионе защитник не отличался. Зато в первом дивизионе он отметился двумя точными ударами: в сезоне-2014/15 от него пострадал "Сахалин", а год назад - "Зенит-2".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.