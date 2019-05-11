Россия РПЛ 2018/19
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Николай Наумов: свет клином на Денисове и Фернандеше не сошелся
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов не видит ничего страшного в том, что клуб перестал делать ставку на Мануэла Фернандеша и Игоря Денисова.
– Вам не кажется, что "Локо" сейчас не рассчитывает на ключевых игроков в чемпионском сезоне – Денисова, Фернандеша?
– Ну а что поделать? Так часто бывает в футболе. Мы думаем, что все держится на этих игроках, а время вносит свои коррективы. Получается, что свет клином на них не сошелся, команда успешно играет сейчас без Денисова с Фернандешом. Или возьмите, например, Мамаева. Был системообразующим футболистом "Краснодара", потом попал в эту историю... И ничего – "быки" справляются и без него. Думаю, "Локо" справится без этих двух полузащитников, хотя они еще бы нам помогли.
"Спорт-Экспресс"
– Вам не кажется, что "Локо" сейчас не рассчитывает на ключевых игроков в чемпионском сезоне – Денисова, Фернандеша?
– Ну а что поделать? Так часто бывает в футболе. Мы думаем, что все держится на этих игроках, а время вносит свои коррективы. Получается, что свет клином на них не сошелся, команда успешно играет сейчас без Денисова с Фернандешом. Или возьмите, например, Мамаева. Был системообразующим футболистом "Краснодара", потом попал в эту историю... И ничего – "быки" справляются и без него. Думаю, "Локо" справится без этих двух полузащитников, хотя они еще бы нам помогли.
"Спорт-Экспресс"
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