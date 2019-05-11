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Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Николай Наумов: свет клином на Денисове и Фернандеше не сошелся

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов не видит ничего страшного в том, что клуб перестал делать ставку на Мануэла Фернандеша и Игоря Денисова.

– Вам не кажется, что "Локо" сейчас не рассчитывает на ключевых игроков в чемпионском сезоне – Денисова, Фернандеша?

– Ну а что поделать? Так часто бывает в футболе. Мы думаем, что все держится на этих игроках, а время вносит свои коррективы. Получается, что свет клином на них не сошелся, команда успешно играет сейчас без Денисова с Фернандешом. Или возьмите, например, Мамаева. Был системообразующим футболистом "Краснодара", потом попал в эту историю... И ничего – "быки" справляются и без него. Думаю, "Локо" справится без этих двух полузащитников, хотя они еще бы нам помогли.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Наумов Фернандеш Денисов Локомотив
Сегодня, 19:58
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