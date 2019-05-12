Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" в этом сезоне хочет красиво хлопнуть дверью
Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (1:0) в 28-м туре Премьер-Лиги.
Из всех последних матчей "Спартака" сегодня команда выглядела прилично, более собрано и дисциплинированно. Сыграли хорошо, могли забить больше, но и пропустить тоже могли. Как мне показалось, "Спартак" в этом сезоне хочет красиво хлопнуть дверью и добиться выхода в еврокубки. Пока у команды это получается, но осталось 2 гостевых матча, будет тяжело. А сегодня "красно-белые" смотрелись интересно.
- О летних изменениях в составе "Спартака":
Думаю, будут заметные изменения. Но когда я слышу что уйти хочет этот, тот или тот... ну, уходите тогда. Такой клуб как "Спартак" не должен удерживать вот так играющих футболистов. А в "Спартаке" должны играть спартаковцы, душой и телом любящие клуб. Изменения в любом случае нужны, небольшая чистка напрашивается, потому что нужна свежая кровь. Я бы стремился сохранить и выстраивать команду вокруг Фернандо, Зе Луиша и Луиза Адриано, и если с ними нормально пообщаться и предложить соответствующие контракты - они останутся, такие мастера "Спартаку" нужны.
А что касается остальных позиций - везде нужно усилиться. Мы говорим о "Спартаке" и задачах которые стоят перед такой командой. Такому футболисту как Мелкадзе в такой команде делать нечего, под жирным вопросом Ломовицкий, ну и другие. Молодые в "Спартаке" должны сразу "выстреливать", а времени уже прошло много, но до сих пор есть вопросы к этим игрокам.
Так или иначе, "Спартак" сезон провалил, и более-менее поднять настроение можно только попаданием в еврокубки. Для "Спартака" должно быть только первое место, а всё остальное вызывает вопросы. Я поставлю команде '3+', но только если мы будем в Лиге Европы.
- О борьбе за попадание в Лигу Европы:
Получается, что к нашей борьбе с "Арсеналом" присоединился и ЦСКА, и "Спартак" может вообще на четвёртое место забраться. Только попадание в Лигу Европы немного сгладит впечатление от сезона. Но даже если мы попадём в еврокубки - команду всё равно нужно выстраивать перед следующим сезоном, потому что с такой игрой на международной арене делать нечего. К слову, по качеству футбола есть вопросы и к Гончаренко.
У "Спартака" есть всё для того чтобы двигаться вперёд: свой стадион, поддержка болельщиков... но нет единства как на поле, так и между болельщиками и игроками. Этот вопрос тоже нужно решать. И если проблемы будут решены, а состав команды изменится - можно будет о чём-то говорить применительно к следующему сезону.
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