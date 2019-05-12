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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
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16 Енисей 28 19
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" в этом сезоне хочет красиво хлопнуть дверью

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Уфы" (1:0) в 28-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

Из всех последних матчей "Спартака" сегодня команда выглядела прилично, более собрано и дисциплинированно. Сыграли хорошо, могли забить больше, но и пропустить тоже могли. Как мне показалось, "Спартак" в этом сезоне хочет красиво хлопнуть дверью и добиться выхода в еврокубки. Пока у команды это получается, но осталось 2 гостевых матча, будет тяжело. А сегодня "красно-белые" смотрелись интересно.

- О летних изменениях в составе "Спартака":

Думаю, будут заметные изменения. Но когда я слышу что уйти хочет этот, тот или тот... ну, уходите тогда. Такой клуб как "Спартак" не должен удерживать вот так играющих футболистов. А в "Спартаке" должны играть спартаковцы, душой и телом любящие клуб. Изменения в любом случае нужны, небольшая чистка напрашивается, потому что нужна свежая кровь. Я бы стремился сохранить и выстраивать команду вокруг Фернандо, Зе Луиша и Луиза Адриано, и если с ними нормально пообщаться и предложить соответствующие контракты - они останутся, такие мастера "Спартаку" нужны.

А что касается остальных позиций - везде нужно усилиться. Мы говорим о "Спартаке" и задачах которые стоят перед такой командой. Такому футболисту как Мелкадзе в такой команде делать нечего, под жирным вопросом Ломовицкий, ну и другие. Молодые в "Спартаке" должны сразу "выстреливать", а времени уже прошло много, но до сих пор есть вопросы к этим игрокам.

Так или иначе, "Спартак" сезон провалил, и более-менее поднять настроение можно только попаданием в еврокубки. Для "Спартака" должно быть только первое место, а всё остальное вызывает вопросы. Я поставлю команде '3+', но только если мы будем в Лиге Европы.

- О борьбе за попадание в Лигу Европы:

Получается, что к нашей борьбе с "Арсеналом" присоединился и ЦСКА, и "Спартак" может вообще на четвёртое место забраться. Только попадание в Лигу Европы немного сгладит впечатление от сезона. Но даже если мы попадём в еврокубки - команду всё равно нужно выстраивать перед следующим сезоном, потому что с такой игрой на международной арене делать нечего. К слову, по качеству футбола есть вопросы и к Гончаренко.

У "Спартака" есть всё для того чтобы двигаться вперёд: свой стадион, поддержка болельщиков... но нет единства как на поле, так и между болельщиками и игроками. Этот вопрос тоже нужно решать. И если проблемы будут решены, а состав команды изменится - можно будет о чём-то говорить применительно к следующему сезону.
Теги: Спартак УФА Рейнгольд
Сегодня, 20:36
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5
(3)
#5  KARASS   (Сегодня, 21:20)
  • -2
  •  (2)
online

а в следующим не уж то за золото поборется
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#4  Брюзга  Рязань (Сегодня, 21:08)
  • 0
  •  (0)

Чьей дверью?
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#3  Плакса Миртл  Кировск (Сегодня, 20:52)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак может только красиво пукнуть... satisfied
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
#2  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:46)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи могут красиво хлопнуть только крышкой сральника.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#1  19gtym60  москва (Сегодня, 20:40)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
С такой игрой в лигу нам не надо.Опять на на посмешище
Регистрация: 13.11.2014 [жалоба]
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