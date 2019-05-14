Александр Анюков: не буду же я еще десять лет играть

Россия РПЛ 2018/19
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06:09
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (6)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (6)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Вчера, 22:54
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (13)
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (13)
Вчера, 22:42
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
Вчера, 22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Вчера, 21:44
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
Вчера, 21:29
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Вчера, 21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (37)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (37)
Вчера, 21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (11)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (11)
Вчера, 20:45
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
Вчера, 19:46
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
Вчера, 19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Вчера, 19:03
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Вчера, 18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Вчера, 18:16
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Вчера, 17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Вчера, 17:31
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
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Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
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Арьен Роббен: планирую дальше играть
Арьен Роббен: планирую дальше играть
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Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Александр Анюков: не буду же я еще десять лет играть
Защитник "Зенита" Александр Анюков поделился эмоциями от победы в чемпионате России-2018/19.
"Любой трофей — особенный. Для меня вообще каждый день особенный, когда я выхожу на футбольное поле и тренируюсь. Каждый раз как последний, когда занимаешься любимым делом. Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность.
Готов ли выступить в Лиге чемпионов? Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу. Что касается продления контракта с "Зенитом", то сезон еще не закончен. Завершится чемпионат — будем думать", - цитируют Анюкова "Известия".
"Любой трофей — особенный. Для меня вообще каждый день особенный, когда я выхожу на футбольное поле и тренируюсь. Каждый раз как последний, когда занимаешься любимым делом. Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность.
Готов ли выступить в Лиге чемпионов? Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу. Что касается продления контракта с "Зенитом", то сезон еще не закончен. Завершится чемпионат — будем думать", - цитируют Анюкова "Известия".
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