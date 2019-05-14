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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Александр Анюков: не буду же я еще десять лет играть

Защитник "Зенита" Александр Анюков поделился эмоциями от победы в чемпионате России-2018/19.

"Любой трофей — особенный. Для меня вообще каждый день особенный, когда я выхожу на футбольное поле и тренируюсь. Каждый раз как последний, когда занимаешься любимым делом. Надо реально смотреть на вещи. Не буду же я еще десять лет играть. Поэтому и радуюсь каждому дню в профессии. Счастлив, что сейчас есть такая возможность.

Готов ли выступить в Лиге чемпионов? Я хорошо себя чувствую, а там уже посмотрим ближе к делу. Что касается продления контракта с "Зенитом", то сезон еще не закончен. Завершится чемпионат — будем думать", - цитируют Анюкова "Известия".
Теги: Анюков Зенит
Сегодня, 06:52
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