Россия РПЛ 2018/19
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08:44
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (1)
Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось (1)
07:58
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Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
06:09
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Юрген Клопп: говорят, "Ливерпуль" 30 лет не становился чемпионом, но у других клубов проблемы серьезнее
05:31
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
Аксель Витсель: Бундеслига - сумасшедший турнир, это первая подобная чемпионская гонка в моей карьере
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Вчера, 21:44
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Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (12)
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Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось
Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подчеркнул, что никогда не жалел о переезде в Россию, а также вспомнил о своей молодости в Неаполе.
"Никогда не жалел о своем переезде. Я здесь счастлив, у меня появилась здесь семья, есть двое детей. Нехватка итальянской кухни? У меня такой проблемы нет. Я уже привык. Я люблю все кухни, русская она или итальянская. Конечно, некоторые блюда есть только в Италии. Но для меня это не проблема. Моя жена дома может без проблем приготовить мне любые блюда.
Да, конечно, в Неаполе были проблемы на улицах. Там этого не избежать. Правда, я был тогда маленьким, сейчас все вспоминаю смутно. Но заварушки случались, не без этого. В России? Нет, слава богу. Даже драться никогда не приходилось", - цитирует Боккетти "БИЗНЕС Online".
"Никогда не жалел о своем переезде. Я здесь счастлив, у меня появилась здесь семья, есть двое детей. Нехватка итальянской кухни? У меня такой проблемы нет. Я уже привык. Я люблю все кухни, русская она или итальянская. Конечно, некоторые блюда есть только в Италии. Но для меня это не проблема. Моя жена дома может без проблем приготовить мне любые блюда.
Да, конечно, в Неаполе были проблемы на улицах. Там этого не избежать. Правда, я был тогда маленьким, сейчас все вспоминаю смутно. Но заварушки случались, не без этого. В России? Нет, слава богу. Даже драться никогда не приходилось", - цитирует Боккетти "БИЗНЕС Online".
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