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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сальваторе Боккетти: в Неаполе случались заварушки на улицах. В России даже драться не приходилось

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти подчеркнул, что никогда не жалел о переезде в Россию, а также вспомнил о своей молодости в Неаполе.

"Никогда не жалел о своем переезде. Я здесь счастлив, у меня появилась здесь семья, есть двое детей. Нехватка итальянской кухни? У меня такой проблемы нет. Я уже привык. Я люблю все кухни, русская она или итальянская. Конечно, некоторые блюда есть только в Италии. Но для меня это не проблема. Моя жена дома может без проблем приготовить мне любые блюда.

Да, конечно, в Неаполе были проблемы на улицах. Там этого не избежать. Правда, я был тогда маленьким, сейчас все вспоминаю смутно. Но заварушки случались, не без этого. В России? Нет, слава богу. Даже драться никогда не приходилось", - цитирует Боккетти "БИЗНЕС Online".
Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 08:44
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 09:01)
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online
Болеет за:
«Реал»
Это ты любишь поспать долго, а зайди с утра в кафешку, встретишь толпы парней с бодуна, с ошалевшим взглядом... bowtie
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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